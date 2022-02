Boris Johnson mudou a equipa. Mas os deputados querem que ele se vá embora

A polémica das festas em Downing Street, durante os confinamentos provocados pela pandemia, é apenas mais uma pedra no sapato para a governação de Boris Johnson. As conclusões de um inquérito interno aos 16 convívios que terão tido lugar na residência oficial do primeiro-ministro, envolvendo membros do governo do Reino Unido, quando tal era proibido, falam de "falhas de liderança e de discernimento", de consumo de álcool "excessivo" e de comportamentos difíceis de entender para a população britânica. Apesar das duras críticas lançadas pela oposição trabalhista ao primeiro-ministro no Parlamento, da desconfiança interna no seio do partido Conservador e das sucessivas demissões de membros do seu gabinete, Boris Johnson recusa demitir-se. Até quando irá ocupar o número 10 de Downing Street?



Esta poderá ser, aliás, uma semana decisiva para a continuidade de Boris Johnson no poder. Bastará a entrega de 54 cartas de retirada de confiança por parte de membros do Parlamento para que Johnson enfrente uma moção de censura que o poderá afastar do cargo. Até ao momento, detalhou o Guardian, este domingo, 15 deputados do Parlamento britânico já exigiram a demissão do primeiro-ministro, metade deles confirmando publicamente a entrega das missivas. Mas o número poderá ser superior.



Noutra frente da pressão que enfrenta, sobre as revelações feitas sobre as festas em Downing Street por Dominic Cummings, ex-conselheiro-chefe do primeiro-ministro, podem somar-se novas informações: o financiamento de 112 mil libras recebido de um dador do partido Conservador para obras de remodelação do apartamento no número 11 de Downing Street, que Johnson partilha com a sua mulher Carrie e os filhos – ainda que os primeiros-ministros disponham de 30 mil libras anuais de dinheiros públicos para efetuarem obras na sua residência oficial.