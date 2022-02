Governante com covid-19 pede desculpa por continuar reunião no Reino Unido

A secretária de Estado britânica Gillian Keegan fez um pedido de desculpas após ter prosseguido com uma reunião sabendo que tinha testado positivo para a covid-19. Gillian foi eleita em 2017 e nomeada secretária de Estado para a Saúde Mental. Foi empossada após a remodelação do gabinete de Boris Johnson feita em setembro do ano passado.