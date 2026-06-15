Bombardeiro despenha-se após descolagem numa base militar dos EUA

Desenhado para transportar armamento, convencional ou mesmo nuclear, este tipo de bombardeiro tem sido utilizado em vários conflitos armados.

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Esta segunda-feira, por volta das 11h20 (19h20 em Portugal), um bombardeiro B-52 despenhou-se após a descolagem numa base aérea localizada no sul da Califórnia. Segundo a Associated Press, trata-se de um Boeing B-52 Stratofortress, habitualmente operado por uma tripulação de cinco pessoas.



Boeing B-52 Stratofortress Vladimir Prycek/AP

Desenhado para transportar armamento, convencional ou mesmo nuclear, este tipo de bombardeiro tem sido utilizado em vários conflitos armados, desde a Guerra do Vietname à recente guerra com o Irão. O acidente teve lugar na Base Aérea de Edwards, a cerca de 161km a norte de Los Angeles, no Deserto de Mojave.

Ao longo dos últimos anos têm sido registadas algumas ocorrências com bombardeiros norte-americanos, fora de cenários de combate. Em julho do ano passado, o piloto de um avião comercial regional, que sobrevoava a Dakota do Norte, teve de fezer uma manobra brusca inesperada para evitar a colisão no ar com um bombardeiro militar B-52.

Em 2022, um bombardeiro apresentou um defeito durante um voo, tendo sido forçado a realizar uma aterragem de emergência na Base Aérea de Whiteman, no Missouri, onde se incendiou. Uns anos antes, em 2019, um avião bombardeiro da II Guerra Mundial, modelo B-17, caiu enquanto tentava aterrar no aeroporto internacional de Bradley, no estado norte-americano do Connecticut, ferindo seis pessoas a bordo.