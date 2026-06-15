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Netanyahu anuncia candidatura às próximas eleições legislativas em Israel

Lusa 20:30
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As legislativas estão agendadas para o próximo mês de outubro e Netanyahu procura garantir um quarto mandato consecutivo.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que vai candidatar-se às próximas eleições legislativas em outubro e sublinhou que tem a “intenção de ganhar”.

Netanyahu anuncia candidatura
Netanyahu anuncia candidatura Ronen Zvulun/AP

“Vou candidatar-me e tenho a intenção de ganhar”, disse, em resposta às perguntas dos jornalistas na sua primeira conferência de imprensa após o anúncio do acordo entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim ao conflito.

O líder israelita procura assim um quarto mandato enquanto primeiro-ministro, embora enfrente agora uma onda crescente de contestação de vários partidos da oposição e até de membros da sua coligação, com críticas à sua atuação durante o mais recente conflito com o Irão e o movimento xiita Hezbollah no Líbano.

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