Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de maio de 2026 às 11:30

Imagens mostram dois aviões da Marinha dos EUA a colidir em pleno ar

Dentro das aeronaves estavam quatro tripulantes que conseguiram ejetar-se em segurança. Choque ocorreu perto da base aérea de Mountain Home, no estado norte-americano de Idaho.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30