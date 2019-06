Bolsonaro convida Macron para visitar a Amazónia

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, convidou esta sexta-feira o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, a visitar a Amazónia durante uma reunião informal bilateral realizada na cimeira do G20, em Osaka, no Japão.

Segundo informações transmitidas pelo porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, à imprensa brasileira, os dois líderes conversaram sobre questões climáticas, a fronteira entre Brasil e a Guiana, e acordos comerciais.