Tenho pele clara, pesquei muito na minha vida, fiz muita atividade. Então, a possibilidade de câncer de pele existe", disse o chefe de estado, aos jornalistas presentes na saída do hospital.



Elementos do governo revelaram à mesma fonte que, segundo a avaliação médica, os sinais analisados "não seriam nada demais". A Secretaria de Comunicação informou, por seu turno, que se tratava apenas de uma consulta de rotina do presidente brasileiro.

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro , anunciou, esta quarta-feira, que realizou exames médicos para despistar um possível cancro na pele . Segundo as informações do jornal O Globo, os exames foram realizados no Hospital da Força Aérea.