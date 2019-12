Uma manhã à espera de Greta entre bombos e discussões

Clara e Sofia Foto: Juliana Nogueira Santos

Quem são as Gretas portuguesas? Vinte e sete de setembro de 2019. Os pais de Beatriz Amorim sabiam que estava marcada para esse dia a Greve Climática Global, uma iniciativa feita em simultâneo em centenas de países. Só não imaginavam que a filha seria uma das cerca de 20 mil pessoas que, em Lisboa, participariam na marcha e muito menos que estaria no cruzamento da Av.

Malta Foto: Juliana Nogueira Santos

Mae e filho Foto: Juliana Nogueira Santos

Cartaz Foto: Juliana Nogueira Santos

A carregar o vídeo ...





Era altura dos discursos. Primeiro Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal, que falou de como Greta ia encontrar em Lisboa uma cidade de "amigos" (uma relação que costuma também trazer a palco nas apresentações da Web Summit) e que estava a fazer tudo para estar à frente neste desafio que são as alterações climáticas. " Temos de fazer mais, mais rápido, porque, se não o fizermos, corremos o risco de entrar numa situação incontrolável", disse Medina, ao mesmo tempo que na plateia se gritava "parem o aeroporto".



Greta Thunberg fica mais dias em Lisboa para descansar A jovem ambientalista Greta Thunberg vai passar uns dias em Lisboa para descansar. A notícia foi dada pela própria nas declarações prestadas após a chegada a Lisboa, desmentindo as informações que indicavam que partiria já na noite desta terça-feira para Madrid, onde participara na Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima.





Seguiu-se Matilde Alvim, uma das organizadoras da Greve Climática Estudantil em Portugal, Abel Rodrigues, ativista brasileiro que alertou para o problema da Amazónia, Riley Whitelum e Nikki Henderson, responsáveis pela viagem de 21 dias. Por fim, o momento que todos esperavam. "Não vamos parar. Vamos continuar a viajar e a pressionar as pessoas que estão no poder, assegurando-nos de que eles prioritizam este problema", apontou Greta Thunberg. "Acho que as pessoas estão a subestimar a força dos miúdos zangados. Nós estamos zangados, frustrados, mas é por uma boa razão."



Uma boa razão foi também o que manteve tantas pessoas à espera ao frio e debaixo de um sol de inverno que pode fazer mais bem do que mal. Passámos por Sofia e Clara à saída, que iam sorridentes. A luta pelas alterações climáticas continuará com elas e com estas centenas de pessoas, com certeza.



Cavalitas Foto: Juliana Nogueira Santos



E atraso por atraso, o grupo ainda teve de esperar uns bons minutos antes que os deixassem desembarcar. A polícia marítima e o serviço de estrangeiros e fronteiras retiveram os visitantes no barco para confirmar as suas identidades. Quando finalmente saíram eram já 13h.Era altura dos discursos. Primeiro Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal, que falou de como Greta ia encontrar em Lisboa uma cidade de "amigos" (uma relação que costuma também trazer a palco nas apresentações da Web Summit) e que estava a fazer tudo para estar à frente neste desafio que são as alterações climáticas. "Uma boa razão foi também o que manteve tantas pessoas à espera ao frio e debaixo de um sol de inverno que pode fazer mais bem do que mal. Passámos por Sofia e Clara à saída, que iam sorridentes. A luta pelas alterações climáticas continuará com elas e com estas centenas de pessoas, com certeza.

Siga a Sábado nas redes sociais

Se há muitos séculos o ser humano tomou conta dos quatro elementos da natureza foi para que estes trabalhassem a seu favor e não contra si. É exatamente este controlo inapropriado que estará a levar o planeta ao extremo e que leva ativistas como Greta Thunberg e os milhões que se juntaram a ela a pedir que se "mude o sistema e não o clima", como costumam apelar nas marchas pelo clima.Mas se abre mão do controlo para deixar a natureza fazer o seu caminho, o resultado pode não ser aquele que queremos. Foi o que aconteceu esta terça-feira à ativista sueca, que terminava a sua viagem transatlântica de 21 dias em veleiro ao chegar à Doca de Santo Amaro, em Lisboa. Toda a gente a esperava entre as 8h e as 9h, no entanto o forte vento que se fazia sentir durante a manhã não estava de feição para as velas do Le Vagabonde e Greta acabou por chegar a terra às 12h45.Sofia, de 13 anos, e Clara, de nove, estiveram desde as 8h00 na primeira fila das cancelas que separavam o público do palco onde Greta iria discursar à chegada. "Não consegui ir à última marcha pelo clima, porque tinha um teste, mas agora tinha de vir", afirma Sofia à, sob o olhar cuidado da mãe. E o que vieste fazer, perguntamos. "Vim mostrar que estou de acordo com a mensagem dela e que temos de salvar o mundo."Clara confirma a mensagem da irmã, com um sorriso aberto, mas incompleto pela falta de alguns dentes definitivos. "Eu e a minha mãe estivemos ontem a ver onde é que ela vinha", responde, quando lhe perguntamos se estava entusiasmada com a vinda da ativista sueca a Portugal. A essa hora, o Le Vagabonde estaria à costa da Ericeira. Juntas seguram um comprido cartaz, feito de um saco de papel usado e cortado a meio. Nele pode ler-se "Be part of the solution, not the pollution", ou em português, "sê parte da solução e não da poluição".À hora prevista de chegada da ativista sueca esperavam-na algumas dezenas de pessoas, principalmente membros dos movimentos ativistas portugueses, como a Greve Climática Estudantil ou a Extintion Rebellion, e jornalistas, que se iam juntando para a receção. Se Greta tivesse chegado a horas não teria sido recebida por uma multidão tão grande como a que acabou por se juntar. Talvez o vento tivesse sido uma ajuda, ao fim de contas.À medida que o tempo ia passando na Doca de Santo Amaro, os apoiantes de Greta (e os curiosos, que foram muitos) iam chegando, alguns trazendo cartazes de alerta para as causas climáticas outros mensagens de apoio e agradecimento à ativista. Nem os 10ºC que marcava o termómetro (a sensação real à beira rio, com vento e poucas horas de sol, era de uma temperatura muito mais baixa) impediram as pessoas de se irem juntando tanto ao pé do palco montado pela Câmara Municipal de Lisboa, tanto nos pontões que limitam a doca. Aliás, foram nesses pontões que mais pessoas se concentraram com a esperança de verem Greta Thunberg pela primeira vez.E nesta receção à ativista ficou provado que não há idade para começar nem terminar a luta. De simples curiosos com os seus 70 anos que estavam a passar pela zona e decidiram ficar à espera daquilo que Greta tinha para dizer, até a uma criança de seis meses que andava ao colo da mãe. Também na linha da frente estava um casal alemão, pai e mãe cada um com um bebé ao colo. "Somos alemães, mas mudámo-nos para Lisboa", disse àa mãe. "Viemos apoiar Greta e mostrar aos nossos filhos que as crianças também podem mudar o mundo."Para além da diversidade de idades, era também notável a diversidade de causas defendidas e que se encaixam totalmente naquele que é o trabalho de consciencialização e pressão social e política que a ativista tem feito. Pelos cartazes vimos defensores da Amazónia a apelar a que se pare o desmatamento, críticos do novo aeroporto de Lisboa, apologistas da redução do consumo de carne em prol da proteção do ambiente, até um ativista que afirmava que o "cartaz era a sua voz" e que todos ali eram hipócritas porque não tinham "terra debaixo das unhas". "Não sabem o que é plantar árvores", gritava para a multidão.Nas cinco horas de espera houve tempo para tudo: arranjar cartazes, discutir com colegas ativistas, tirar fotografias e fazer vídeos para as redes sociais, ouvir duas horas de atuação de um grupo de bombos (a única coisa que, a certa altura animava as pessoas à espera em pé, ao sol e ao vento), até comer gelados, como vimos muitos a comer. No entanto, muito poucas demobilizaram. A Sofia e Clara tinham-se já juntado um grupo de amigos e esperavam sentados no mesmo sítio. Por Greta, esperam-se as horas que forem precisas.Eram então 12h45 quando o Le Vagabonde entrou na Doca de Santo Amaro. Greta e o pai, Svante Thunberg, tinham já saído do convés e acenavam e sorriam às centenas que já os esperavam. Responderam com palmas, assobios e gritos a esta demonstração de carinho. Para além de estar feliz por estar de volta ao seu continente e de ver tantas pessoas à sua espera, como apontou a ativista no seu discurso, Greta estaria ainda mais feliz por finalmente pisar terra. Já lá iam 21 dias em mar, nem sempre com as melhores condições atmosféricas.