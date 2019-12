O menino-prodígio de nove anos que estava prestes a ser o licenciado mais novo de sempre já não vai conseguir concluir os estudos de maneira a bater o recorde, depois de um desentendimento entre a Universidade de Eindhoven, na Holanda, e os pais da criança sobre a data de licenciatura.

Laurent Simons, que poderia vir o aluno mais jovem de sempre a obter um diploma universitário, tinha prevista a conclusão a conclusão do curso de Engenharia Elétrica antes do fim deste ano mas, esta segunda-feira, a universidade informou-o e aos seus pais que o plano não era possível, dada a quantidade de exames que o jovem teria de completar antes do seu 10º aniversário, a 26 de dezembro.

Ainda assim, a Universidade Tecnológica de Eindhoven ofereceu a Laurent a possibilidade de terminar o curso no fim do primeiro semestre de 2020. Os pais do jovem recusaram e cancelaram a matrícula de Laurent no estabelecimento.

"Até à semana passada estava tudo bem. Agora, de repente, veem um adiamento de seis meses", afirmou o pai de Laurent, Alexander Simons, à Reuters, indicando que a universidade está apenas a reagir aos planos futuros de transferir o jovem para um estabelecimento diferente.

"É muito estranho que tudo isto aconteça quando estamos a finalizar os nossos planos para o Laurent fazer um doutoramento numa outra universidade. Tem havido muito interesse no Laurent por universidades que ele se sentiria honrando em estudar. Ele é um projeto único do qual todos querem fazer parte", diz o pai.



Michael, o recordista que agora ganha a vida em concursos de TV

O atual recorde para o mais jovem a obter um título universitário é detido pelo norte-americano Michael Kearney, que recebeu o diploma da Universidade do Alabama com apenas 10 anos e 4 meses em junho de 1994.



Disse as primeiras palavras aos quatro meses. Aos seis meses disse ao seu pediatra que tinha uma infeção no ouvido e aprendeu a ler aos dez meses. Além da licenciatura, Michael conta ainda com um mestrado em Bioquímica, concluído quando tinha 14 anos, um segundo mestrado em Ciência Computacional na Universidade de Vanderbilt, terminada quando tinha 17, e um doutoramento em Química terminado com 22 anos.



Agora com 35 anos, Kearney tem ganho a vida com participações em concursos de televisão. Em outubro de 2006 foi finalista do concurso de cultura geral Gold Rush, vencendo 100 mil dólares, e, um mês depois, venceu o grande prémio de um milhão de dólares do Entertainment Tonight. Foi ainda um concorrente do "Quem Quer Ser Milionário?" norte-americano, vencendo 25 mil dólares em abril de 2008.