Bill Gates: as polémicas, o divórcio e a fortuna

Bill e Melinda Gates anunciaram o seu divórcio em 2021, a relação do fundador da Micrsoft com Epstein foi um dos pontos de discórdia do casal.

A publicação de centenas de páginas com emails e fotografias relacionados com os crimes de Jeffrey Epstein arrastou para o palco mediático vários nomes conhecidos de todos, Bill Gates tem sido um dos mais atingidos.



Bill Gates, fundador da Microsof Foto AP/Jae C. Hong, Arquivo

Ainda na passada quarta-feira, o fundador da Microsoft reconheceu ter-se envolvido com duas mulheres russas enquanto estava casado com Melinda Gates, no entanto garantiu que as mulheres não estavam relacionadas com as vítimas de Epstein e pediu desculpas pelas suas ligações ao pedófilo condenado. "Tive dois casos extraconjugais, um com uma jogadora de bridge russa, que conheci em torneios, e outro com uma física nuclear russa, que conheci em atividades profissionais", referiu o milionário que explicou ainda que Epstein soube destes casos através de Boris Nikolic, seu antigo conselheiro científico.

“Que fique claro, nunca estive com qualquer uma das vítimas ou com as mulheres que o rodeavam! Foi um erro tremendo passar tempo com Epstein”, afirmou durante um encontro com funcionários da Fundação Gates.

Bill Gates conheceu Jeffrey Epstein em 2011 e mantiveram contacto, agora ficou-se a saber, por um dos emails de Epstein, que o fundador da Microsoft lhe terá pedido antibióticos para administrar a Melinda Gates sem esta saber, uma vez que temia ter contraído uma doença sexualmente transmissível durante um dos seus casos extraconjugais. O milionário tem desmentido estas alegações e garantido que nunca visitou a ilha do pedófilo, apesar de ter estado com ele na Alemanha, França, Nova Iorque e Washington por acreditar que a sua proximidade com o gestor de fortunas poderia ser benéfica para a Fundação Gates. Outro email, Epstein parece acusar Bill Gates de ter “optado por ignorar e descartar” a “amizade” de ambos, ao fim de seis anos.

A carregar o vídeo ... “Arrependo-me de cada minuto que passei com ele”: Bill Gates fala sobre ligação a Jeffrey Epstein

O divórcio

Bill e Melinda anunciaram o seu divórcio em 2021, depois de 27 anos juntos e três filhos em comum. Na altura o casal referiu não acreditar que pudessem “crescer mais juntos”. Já depois de os emails de Epstein serem tornados públicos, Melinda referiu, num podcast que a divulgação trouxe ao de cima “momentos dolorosos” da relação: “Estou tão feliz por estar longe dessa confusão” e anteriormente a imprensa norte-americana já tinha referido que ela não gostava da proximidade de Bill Gates ao magnata que morreu em 2019.

Além da traição com as duas mulheres russas, a imprensa norte-americana refere, desde a separação do casal Gates, em 2019 a Microsoft investigou uma denúncia de um caso de Bill e uma funcionária que remontava a 2000. Segundo o Wall Street Journal a relação durou vários anos e foi revelada através de uma carta da própria funcionária, cuja identidade permanece desconhecida. Bill Gates acabou por admitir que “aconteceu um caso há quase 20 anos que terminou de forma amigável”.

A fortuna

Neste momento Bill Gates ocupa o cargo de presidente não-executivo na Microsoft e dedica grande parte do seu tempo à fundação Gates, que fundou em 2000, tendo-se tornado um importante filantropo. Inicialmente esta fundação chamava-se Bill and Melinda Gates Foundation, no entanto em maio de 2024 a ex-mulher do milionário abandonou a co-presidência por acreditar que “chegou a altura de seguir para um novo capítulo da minha filantropia”. Segundo o acordo de divórcio, ficou estipulado que quando saísse da fundação receberia 12,5 milhões de dólares para aplicar em novos projetos filantrópicos.

Bill Gates nasceu a 28 de outubro de 1955 em Seattle, nos Estados Unidos, e depois de estudar nas melhores escolas privadas da cidade entrou na Universidade Harvard, mas acabou por abandonar os cursos de Matemática e Direito para se dedicar a 100% à Microsoft. Com apenas 17 anos desenvolveu, com Paul Allen – que mais tarde seria cofundador da Microsoft -, um software de leitura de fitas magnéticas, seguiu-se um interpretador da linguagem BASIC para um dos primeiros computadores para uso pessoal a serem lançado nos Estados Unidos, o Altair 8800. Em 1975 a dupla fundou a Microsoft.

A criação do software mais usado em todo o mundo fez com que fosse considerado o homem mais rico do mundo durante vários anos. Em 1995 Bill Gates passou a liderar o ranking da Forbes, lugar que manteve até 2007, e em 1999 ultrapassou pela primeira vez a marca dos 100 mil milhões de dólares. Bill Gates voltou a ser o homem mais rico em 2009 e 2013. Gates já referiu várias vezes que pretende sair da lista dos mais ricos do mundo e que vai doar a sua riqueza por considerar que tem a “obrigação” de devolver os seus recursos à sociedade.