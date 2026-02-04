"Momentos dolorosos do meu casamento": Melinda comenta ligação de Bill Gates a Epstein

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Melinda Gates, ex-mulher de Bill Gates, abordou pela primeira vez o facto de o nome do marido ter aparecido nos ficheiros de Jeffrey Epstein, pedófilo que morreu em 2019 na prisão. O nome do fundador da Microsoft aparece relacionado com "raparigas russas", que lhe teriam transmitido doenças sexualmente transmissíveis, com Epstein a escrever num email agora revelado pelas autoridades norte-americanas que Bill Gates pretenderia dar antibióticos à mulher, sem o seu conhecimento.



Melinda separou-se de Bill Gates em 2021 AP

Separada do milionário desde 2021, depois de uma união de 27 anos, Melinda referiu num podcast que o assunto trouxe ao de cima "momentos dolorosos" do seu casamento. "Estou tão feliz por estar longe dessa confusão...", admitiu, acrescentando que o assunto lhe provoca "uma enorme tristeza" e que todos os visados, incluindo o ex-marido, devem dar explicações sobre o sucedido.

E acrescentou: "Quaisquer que sejam as perguntas que ainda existam – nem sequer consigo começar a saber tudo – devem ser colocadas a essas pessoas e até mesmo ao meu ex-marido. Eles é que precisam responder a essas questões, não eu."

Melinda não disse se tinha conhecimento prévio do envolvimento do ex-marido com jovens mulheres ligadas a Epstein, embora a imprensa norte-americana tenha noticiado que ela não gostava da associação de Bill com o magnata, acusado de traficar e abusar de crianças e adolescentes. "Pessoalmente, é difícil quando esses detalhes vêm ao de cima. Porque trazem-me à memória momentos muito, muito dolorosos do meu casamento", disse apenas.

Um porta-voz de Bill Gates já garantiu que tudo não passa de "alegações absurdas e completamente falsas", provenientes de uma pessoa "comprovadamente mentirosa e ressentida".

Recorde-se que a informação constava num email de Epstein, que não se sabe se chegou a ser enviado a Bill Gates. "Para piorar a situação, com lágrimas nos olhos imploras-me para que apague os emails referentes à tua DST [doença sexualmente transmissível], ao teu pedido para que te forneça antibióticos para que os possas dar secretamente à Melinda, e à descrição do seu pénis", escreveu Epstein.