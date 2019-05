Na primavera de 2002, uma jovem de 19 anos, grávida de cinco meses, foi violada por 11 homens que lhe mataram a família. Teve que fingir-se de morta para escapar. Agora, 17 anos depois, o caso foi resolvido na justiça e Bilkis Bano é a vítima de violação que recebeu a indemnização mais alta de sempre na Índia.

"Mataram a minha família, mataram a minha filha. Nem tivemos oportunidade de cuidar dos mortos e de lhes dar um enterro em condições. Como é que eu posso esquecer isto?". A pergunta da mulher, hoje com 36 anos, continua sem resposta. Mas agora sabe os 11 homens que a destruíram foram condenados pelos crimes de violação e homicídio. De acordo com a Al-Jazeera, o Supremo Tribunal do estado indiano de Gujarat, no oeste do país, ordenou esta semana o pagamento de uma indemnização de 71 mil dólares (cerca de 65 mil euros) a Bilkis Bano. Foram-lhe ainda oferecidos um emprego e uma casa à sua escolha.