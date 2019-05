Quando o barco foi intercetado estavam sete pessoas a bordo, que foram detidas, e descobertos 50 sacos com 30 quilogramas de



A operação de interceção da embarcação contou ainda com a colaboração das autoridades britânicas, francesas e com a polícia federal do Brasil. Segundo a polícia espanhola, a investigação teve início em janeiro quando as autoridades receberam a informação de que havia uma organização sul-americana de traficantes, localizada em Espanha , que se preparava para receber uma significativa quantidade de cocaína.Quando o barco foi intercetado estavam sete pessoas a bordo, que foram detidas, e descobertos 50 sacos com 30 quilogramas de cocaína cada um.A operação de interceção da embarcação contou ainda com a colaboração das autoridades britânicas, francesas e com a polícia federal do Brasil.

A polícia espanhola, em colaboração com a Polícia Judiciária , deteve cinco pessoas e intercetou um barco de pesca com 1.500 quilos de cocaína, em águas internacionais junto das ilhas Canárias Um comunicado da Polícia espanhola adianta que o barco partiu do Brasil em direção a Espanha e a droga tinha como destino o mercado europeu.