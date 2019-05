O Supremo Tribunal de Espanha manteve uma pena de nove anos e nove meses contra um homem que violou a mulher com quem estava casado há 25 anos. Com a sentença, o juiz recusa que no matrimónio exista uma obrigação da mulher perante o homem a manter relações sexuais, como sustentava a defesa.

A sentença recorrida tinha sido ditada pelo tribunal de Málaga. Em maio de 2018, o arguido foi condenado por agressão sexual e maus-tratos. O crime ocorreu a 6 de julho de 2017, quando o homem exigiu ter relações sexuais com a mulher. Ela negou e face a isso, o marido obrigou-a a sexo oral, deu-lhe cabeçadas e bofetadas, forçou a penetração vaginal e tentou sexo anal.