Estudante de 19 do Bangladesh foi agredida e queimada após ter apresentado uma queixa por assédio sexual contra o diretor da escola. Morreu quatro dias depois no hospital.

Uma estudante de 19 do Bangladesh foi no inicio deste mês agredida e queimada, após ter apresentado uma queixa por assédio sexual contra o diretor da escola. Morreu quatro dias depois, no hospital, com queimaduras em 80% do corpo, escreve a BBC.



A 27 de março, Nusrat Jahan Rafi apresentou uma denúncia contra o diretor da escola que frequentava, em Dhaka, garantindo que o homem a tinha chamado ao gabinete e que repetidamente a tocou de forma inapropriada, forçando-a a sair a correr.



Visto como tabu no país, o assédio sexual não é denunciado no Bangladesh. Muitas jovens e mulheres mantêm os abusos em segredo por medo da reação da família e da sociedade. Nusrat decidiu não só contar o que lhe tinha acontecido como ainda fez queixa às autoridades.



No dia em que a jovem apresentou queixa, o diretor da escola foi detido - o que piorou a situação de Nusrat. Protestos pelo país, com estudantes e políticos, pediram a libertação do diretor.



No dia 6 de abril, a bangladeshiana regressou à escola, tendo sido levada por uma colega para o telhado. Aí, foi cercada por várias pessoas e forçada a retirar a queixa. Após recusar, foi queimada.



"Tentei levar a minha irmã à escola e tentei entrar, mas fui impedido", disse Mahmudul Hasan Noman, irmão da jovem, à BBC. "Se não me tivessem impedido, isto não tinha acontecido à minha irmã".

O chefe do Departamento de Investigação da Polícia, Banaj Kumar Majumder, explicou que o plano dos agressores era "fazer com que parecesse suicídio". No entanto, Nusrat foi resgatada e conseguiu identificar os responsáveis antes de morrer.



A 10 de abril, a jovem morreu no hospital. A polícia do Bangladesh já deteve 15 pessoas, sete delas alegadamente envolvidas no homicídio da estudante muçulmana.