Biden já abandonou Kiev: 'Vale a pena lutar enquanto for preciso'

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente norte-americano Joe Biden deram uma conferência de imprensa conjunta no palácio Mariinsky, a residência oficial do presidente da Ucrânia. A visita do presidente dos EUA a Kiev já terminou, tendo durado cerca de seis horas.







Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

O primeiro a falar aos jornalistas foi Zelensky, para assegurar que as negociações com Joe Biden foram "muito frutíferas" e que esta era "a mais importante visita de toda a história das relações EUA- Ucrânia", que sublinha "os resultados já alcançados" e "as conquistas históricas que podemos obter juntamente com o mundo inteiro"."Um ano depois, Kiev resiste", frisou de seguida Joe Biden. "A Ucrânia resiste. A democracia resiste. Os norte-americanos resistem convosco, e o mundo resiste convosco."Porém, o presidente norte-americano frisou que a "guerra brutal e injusta" ainda está longe de ser ganha e que haverá "dias e semanas e anos muito difíceis daqui para a frente". Mesmo assim a "guerra de conquista está a falhar" e Putin "enganou-se", por pensar que o mundo não iria ficar unido. "Um ano mais tarde, a prova está aqui nesta sala. Resistimos juntos", lançou Joe Biden."A liberdade não tem preço. Vale a pena lutar enquanto for preciso. E é assim que vamos estar convosco", garantiu. "O custo que a Ucrânia teve que pagar é demasiado alto. Os sacrifícios já foram demasiado grandes."A visita de Joe Biden a Kiev durou cerca de seis horas, de acordo com a imprensa internacional, e serviu ainda para a Casa Branca anunciar "outra entrega de equipamento essencial, incluindo munições de artilharia, sistemas anti-tanques, e radares de vigilância aérea para ajudar a proteger o povo ucraniano de bombardeamentos aéreos". Ainda esta semana, serão anunciadas novas sanções contra elites e empresas envolvidas "na máquina de guerra da Rússia".Dmytro Kuleba, ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, diz que a visita mostra à Rússia que ninguém tem medo. "Esta visita é uma vitória do povo ucraniano e do presidente Zelensky. Foi conduzida apesar de tudo pela vitória da Ucrânia e de todo o mundo livre. É um sinal claro para o pântano - ninguém tem medo de vocês!", afirmou, dirigindo-se à Rússia.