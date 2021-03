Biden afirma que quer recandidatar-se em 2024

As mais lidas

O presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou que planeia candidatar-se ao cargo em 2024.







"Sim, o meu plano é candidatar-me na reeleição", afirmou Biden, que tem 78 anos de idade, na conferência de imprensa desta quinta-feira. "Essa é a minha expectativa", reforçou.Na sequência destas declarações, o presidente anunciou ainda que espera que a vice-presidente, Kamala Harris, se mantenha na equipa. "Ela está a fazer um ótimo trabalho, é uma ótima parceira", elogiou.Contudo, em relação à possibilidade de o seu antecessor, Donald Trump, ser o seu oponente nessas mesmas eleições, Biden não foi tão assertivo. "Eu não faço ideia sequer se haverá um partido Republicano", afirmou.Apesar de ter manifestado a vontade de continuar a servir o país como presidente, Biden ressalvou que esta não é uma decisão definitiva, e defendeu que não poderia fazer planos com três anos e meio de avanço.Para já, o presidente diz que está focado no objetivo de cuidar as "os norte-americanos decentes e trabalhadores". "Quero mudar o paradigma, começar a compensar o trabalho, não apenas a riqueza", afirmou.Biden é já o presidente dos EUA mais velho a alguma vez assumir o cargo. Caso seja reeleito em 2024, iniciaria o seu segundo mandato aos 82 anos.