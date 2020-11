Joseph Robinette "Joe" Biden Jr. é o presidente eleito mais velho de sempre dos Estados Unidos, superando o registo de Donald Trump em 2016. O advogado foi vice-presidente de Barack Obama de 2009 a 2017 e, entre 1973 e 2009, exerceu seis mandatos como senador pelo estado de Delaware.



Nascido na Pensilvânia, mudou-se para Delaware quando tinha apenas 11 anos. Ao ser eleito senador pelo estado, tornou-se no sexto mais jovem a fazê-lo na história norte-americana.





O candidato democratas às eleições nos EUA, Joe Biden, foi declarado o 46.º presidente eleito dos EUA após projeção de vitória no estado de Pensilvânia. CNN, Associated Press, New York Times, NBC e outros meios de comunicação norte-americanos já avançaram com a eleição de Biden.Nestas eleições nos Estados Unidos, Joe Biden tem agora 273 votos do Colégio Eleitoral, acima dos 270 necessários para a sua eleição.Nesta contagem estão ainda incluídos os estados de Nova Iorque, Massachusetts, Rhode Island, Vermont, Virgínia, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Califórnia, Oregon, Washington, Colorado, Novo México, Illinois, Delaware, Nova Jérsia, Maryland, Havai, Maine, Conneticut, New Hampshire e o território de Washigton D.C.Ao todo, quase 74 milhões de norte-americanos votaram no antigo vice-presidente dos EUA, com quase 70 milhões a terem votado no candidato republicano, Donald Trump.Com 77 anos,Já tinha concorrido, sem sucesso, nas primárias democratas das presidenciais de 1988 e 2008. Nas primeiras desistiu após um escândalo com discursos copiados de outros políticos e em 2008 foi escolhido por Obama como candidato a vice-presidente.Em 2015 e após meses de especulação, decidiu não avançar para uma corrida à presidência em 2016, deixando aberto o caminho para Hillary Clinton lutar por um lugar na Casa Branca pelos democratas.Após indecisões, decidiu avançar em abril de 2019 com a sua candidatura à nomeação democrata para as eleições de 2020. E só um ano depois, após a desistência do senador Bernie Sanders, se tornou no candidato do Partido Democrata para estas eleições.Além de Biden, a nomeada para vice-presidente, Kamala Harris, será a primeira mulher e primeira mulher de cor a vencer umas eleições presidenciais e a chegar à Casa Branca.