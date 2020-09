que decorreu esta madrugada em Cleveland, Ohio, foi marcado por constantes interrupções de ambas as partes, e poucas frases marcantes, para além de insultos e acusações. Donald Trump, presidente dos EUA, ditou o ritmo na primeira meia hora do debate, sem que o moderador da Fox News, Chris Wallace, nada fizesse. Joe Biden, o candidato democrata, foi atacado por críticas à esquerda e o seu desempenho na universidade e acabou a chamar "palhaço" ao representante republicano. No fim, ninguém ganhou e a democracia perdeu. Relacionado Debate Trump e Biden: o que esperar neste primeiro assalto? A vaga no Supremo Tribunal, os insultos de Biden a Trump e as acusações de Trump ao seu filho





Era aguardado com antecipação e acabou por desiludir. O primeiro debate,

O candidato democrata Joe Biden disse ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se calasse durante o primeiro debate das eleições presidenciais de 03 de novembro, que decorreu esta madrugada em Cleveland, Ohio.

"Vais-te calar, homem?" disse Biden, depois de ser interrompido várias vezes por Donald Trump num debate muito conflituoso.

O candidato democrata falava depois de ser questionado pelo moderador, Chris Wallace, sobre a possibilidade de adicionar mais um lugar ao Tribunal Supremo, pergunta a que não respondeu diretamente.

No entanto, Biden afirmou que a vaga deixada pela morte da juíza progressista Ruth Bader Ginsburg não deve ser preenchida antes das eleições e que os eleitores devem ter a oportunidade de decidir quem vai nomear o próximo juiz da instituição.

Donald Trump, que nomeou a juíza conservadora Amy Coney Barrett para o lugar, disse que "tem todo o direito" de preencher a vaga e que os democratas só não con seguiram confirmar Merrick Garland em 2016 "porque não tiveram a eleição".

Há quatro anos, o Senado controlado pelos republicanos impediu o então Presidente norte-americano, Barack Obama, de nomear Merrick Garland para o lugar de Antonin Scalia durante mais de nove meses, argumentando que deveria ser o próximo Presidente a fazê-lo.

O mesmo Senado, liderado por Mitch McConnell, inverteu agora a sua posição e pretende confirmar a nomeada de Trump independentemente dos resultados das eleições.

O Tribunal Supremo foi uma das várias questões abordadas durante hora e meia de debate, onde os candidatos trocaram insultos e acusações.

Numa instância, Biden disse ser " difícil responder a seja o que for com este palhaço" e afirmou que ele é "o pior Presidente que a América já teve". Noutras ocasiões, afirmou que Trump é "racista", "mentiroso", "fantoche de [Vladimir] Putin" e "sem conhecimento" do que diz.





Donald Trump, por seu lado, colocou em causa a inteligência de Joe Biden, dizendo-lhe para não há "nada de esperto" no oponente democrata.

Trump acusou ainda Biden de chamar aos militares do exército "bastardos estúpidos", algo que o democrata negou.

O moderador e apresentador da Fox News, Chris Wallace, pediu repetidamente a Donald Trump que deixasse Joe Biden responder às questões, tendo acontecido com frequência o Presidente norte-amricano falar por cima do oponente de forma agressiva.

Trump lançou ainda várias acusações de corrupção e vício de drogas ao filho de Joe Biden, Hunter Biden, que o democrata defendeu vigorosamente, dizendo que "não fez nada de errado" e que "tem orgulho" nele.





Trump diz que pagou "milhões de dólares" em impostos





O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pagou "milhões de dólares" em impostos federais, durante o primeiro debate presidencial, sem especificar montantes nem se comprometer a divulgar a sua declaração de impostos.

"Paguei milhões em impostos sobre o rendimento", afirmou, respondendo a uma questão do moderador do debate, Chris Wallace, depois de uma investigação do New York Times, que terá tido acesso às declarações de impostos de Donald Trump, ter concluído que o Presidente norte-americano pagou apenas 750 dólares por ano desde o início da sua presidência.





"Vocês vão ver", disse Trump, sobre as declarações de impostos que até agora não divulgou porque, segundo diz, estão sob auditoria. O Presidente dos EUA não se comprometeu, todavia, à revelação das suas declarações de impostos.

Ainda assim, Trump afirmou que, tal como qualquer cidadão, "não quer pagar impostos" e procura todas as formas de dedução para reduzir o que paga.

Joe Biden, o oponente democrata, acusou Trump de pagar muito pouco, "apenas 750 dólares" de impostos federais sobre o rendimento e de ter criado uma economia que funciona para milionários.

"O código fiscal colocou-o na posição de pagar menos impostos que um professor", criticou Biden, declarando que, se for eleito Presidente, vai voltar a subir a taxa de imposto às empresas para 28%. A subida, disse, resolverá o problema atual de haver grandes empresas que pagam pouco ou nada em impostos.





Biden diz que Trump "entrou em pânico" com a Covid-19

O candidato democrata às presidenciais norte-americanas, Joe Biden, defendeu hoje que a recessão económica nos Estados Unidos não será debelada enquanto a pandemia de covid-19 continuar fora de controlo, durante o primeiro debate contra Donald Trump.

"Não se pode recuperar a economia enquanto não se resolver a crise de covid", disse o candidato democrata às eleições presidenciais de 03 de novembro, num debate muito conflituoso que decorreu esta madrugada em Cleveland, no estado do Ohio.

Biden acusou Trump de saber desde fevereiro que a covid-19 era muito perigosa e de ter escondido essa informação do público norte-americano, porque "entrou em pânico" e não queria prejudicar os mercados financeiros.

"Quantos de vocês acordaram esta manhã e tinham uma cadeira vazia porque um membro da família morreu de covid-19?", questionou Biden, dirigindo-se aos eleitores norte-americanos.

"Ele continua a não ter um plano", acusou, contrapondo que a sua estratégia é detalhada e inclui financiar os equipamentos de proteção necessários para reabrir estabelecimentos comerciais e escolas em segurança.

Donald Trump defendeu a sua reação à pandemia, dizendo que "a culpa foi da China" e que salvou milhares de vidas ao interditar a entrada a nacionais do país onde o surto começou.

"Os governadores dizem que eu fiz um trabalho fenomenal", afirmou o Presidente norte-americano, garantindo que se está "a semanas de uma vacina".

Todavia, o moderador Chris Wallace confrontou o Presidente com as perspetivas de dois dos responsáveis clínicos da sua administração, que apontam para um calendário mais distante de distribuição em massa da vacina, em meados de 2021.

"Discordo de ambos", disse Trump, referindo-se a Moncef Slaoui, diretor do programa governamental para a vacina "Operation Warp Speed", e Robert Redfield, diretor do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 7,1 milhões de infetados e cerca de 205 mil mortos, de acordo com os números da Universidade Johns Hopkins.

O Presidente republicano também defendeu a realização de comícios com milhares de participantes, violando regras para controlar a pandemia, dizendo que o oponente não o faz porque não consegue atrair apoiantes.

Sobre o impacto económico da crise sanitária, Trump acusou o democrata de querer voltar a fechar o país.

"Construímos a melhor economia da história e tivemos de a fechar por causa da praga da China", disse o Presidente. "Agora estamos a reabrir e a bater recordes de negócios. Nunca ninguém viu algo assim. Ele vai fechar o país inteiro".

Biden, por seu lado, disse que Trump "não está preocupado" com a saúde dos cidadãos, acusando-o de querer retirar-lhes a cobertura fornecida pelo "Affordable Care Act" (conhecido como Obamacare), e de ter sido "totalmente irresponsável" ao incentivar as pessoas a não usarem máscaras.

"Não confio nada nele, confio nos cientistas", declarou Biden.







Trump recusou condenar supremacistas brancos pela violência e racismo nos EUA





O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recusou-se a condenar os supremacistas brancos e membros de milícias espalhados pelo país, durante o primeiro debate presidencial contra Joe Biden, que decorreu esta madrugada em Cleveland, Ohio.

"Quase tudo o que vejo vem da ala esquerda e não da ala direita", afirmou, depois de questionado pelo apresentador da Fox News Chris Wallace, que moderou a noite.

Trump pediu então ao grupo de extrema-direita Proud Boys que "se afaste" e fique "à espera", em 'stand by'. "Alguém tem de fazer alguma coisa por causa dos antifa [antifascistas] e da esquerda", disse o Presidente norte-americano.





Segundo o jornalista da NBC Ezra Kaplan, as afirmações de Trump foram bem recebidas pelos Proud Boys, que disseminaram as palavras pelas redes sociais como um reconhecimento e uma chamada à ação.

Joe Biden retorquiu que o próprio diretor do FBI da administração Trump, Chris Wray, disse que "antifa" é uma ideologia, não um grupo organizado. Trumo disse que o diretor do FBI está errado.

Biden, o candidato democrata, afirmou que foram os comentários de Donald Trump sobre os acontecimentos de 2017 em Charlotsville, ao dizer que havia boa gente dos dois lados quando supremacistas brancos marcharam sobre a cidade, que o levou a candidatar-se a presidente. "Isto é sobre decência", disse.

O democrata, que mencionou a morte do afro-americano George Floyd, considerou que "há injustiça sistémica neste país" e que, embora a maioria dos polícias sejam bons, há "maçãs podres" que têm de ser responsabilizadas pelos seus atos.

Donald Trump posicionou-se como o Presidente da "lei e ordem" e acusou Biden de querer abolir as forças de segurança. No entanto, Biden contrariou a ideia de cortar o financiamento à polícia, algo que tem sido defendido por uma das alas mais progressistas da esquerda no país.

Trump disse que há várias cidades democratas, como Portland e Nova Iorque, a serem arruinadas por uma grande subida da violência. O moderador Chris Wallace afirmou, no entanto, que a escalada do crime violento também está a verificar-se em cidades controladas por republicanos, como Tulsa.

O governante foi também chamado por Wallace a explicar porque acabou com o treino de sensibilidade racial e respondeu que tal "era uma revolução radical" a ser operada no exército e nas escolas e que "estavam a ensinar às pessoas a odiar" os Estados Unidos.



Trump aponta para fraude nas eleições "como nunca vimos antes"

O vencedor da eleição presidencial nos Estados Unidos, marcada para 03 de novembro, poderá não ser conhecido "durante meses" por causa do voto por correspondência, disse o Presidente norte-americano, Donald Trump no primeiro debate com Joe Biden.

"Podemos não saber durante meses porque estes boletins de voto vão estar espalhados por todo o lado", disse o presidente no debate, que decorreu esta madrugada em Cleveland, Ohio.

"É uma fraude e uma vergonha", acusou o presidente, colocando em causa a integridade das eleições, que terão um número sem precedentes de votos por correspondência por causa da pandemia de covid-19.

Apesar de não haver evidências de que esta forma de voto conduz a fraude, Donald Trump afirmou: "haverá fraudes como nunca vimos antes".

Há semanas que o Presidente norte-americano vem dizendo, sem provas, que a votação por correspondência poderá distorcer o resultado.

Trump disse ainda que contará com o Tribunal Supremo para "olhar para os boletins", afirmando, sem evidências, que há boletins de voto a serem atirados para os rios, caixotes do lixo e até vendidos.

Durante o debate com o oponente democrata, o Trump disse mesmo que "isto não vai acabar bem" e urgiu os seus apoiantes a estarem atentos e preparados.

A possibilidade de não haver resultados na noite eleitoral é algo que vem sendo falado porque vários estados vão continuar a contar boletins de voto após 03 de novembro, desde que tenham sido colocados nos correios até essa data.

Na réplica, Joe Biden afastou a ideia de que o voto por correspondência possa ser fraudulento e lembrou que há cinco estados norte-americanos (Colorado, Havai, Oregon, Utah e Washington), alguns dos quais de maioria republicana, onde os boletins de voto são automaticamente enviados para todos os eleitores há vários anos sem registo de problemas.

Biden assegurou também que, se vencer a eleição, Donald Trump vai ser obrigado a deixar a Casa Branca. "Se tivermos os votos necessários, ele irá embora", afirmou.





Estão marcados mais dois debates, sendo que a acrimónia desta noite levou alguns comentadores da CNN, estação que transmitiu o debate, a questionar se Joe Biden deverá ou não continuar com o plano de voltar a estar em palco com Trump.

O próximo debate do ciclo eleitoral será entre os candidatos a vice-presidente, Mike Pence (republicanos) e Kamala Harris (democratas), a 7 de outubro.