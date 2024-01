Papa diz que a igreja deve "redescobrir o seu rosto feminino"

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O Papa defendeu hoje que a Igreja deve "redescobrir o seu rosto feminino" e que o mundo deve tomar as mães como referência "para encontrar a paz", alertando que "quem faz mal a uma mulher profana a Deus".







"A Igreja precisa de Maria para redescobrir o seu próprio rosto feminino, para se tornar mais semelhante àquela que, como mulher, Virgem e Mãe, representa o seu modelo e a sua figura perfeita", afirmou o Papa no dia em que a Igreja Católica celebra o Dia da Solenidade de Santa Maria.Na missa de Ano Novo, na Basílica de São Pedro, Francisco defendeu que o mundo precisa de "olhar para as mães e mulheres para encontrar a paz, para escapar das espirais de violência e ódio, e mais uma vez ter olhos e corações humanos que vejam".Perante os altos funcionários da Cúria Romana e outras autoridades e fiéis, o Papa apelou a "toda sociedade" para "acolher o dom das mulheres, de cada mulher, respeitá-las, cuidar delas, valorizá-las".Porque, afirmou, "quem faz mal a uma mulher profana Deus, nascido de mulher", de Maria."O nosso tempo, vazio de paz, precisa de uma Mãe que reúna a família humana. Olhemos para Maria como construtores de unidade", exortou o pontífice.A Igreja celebra o Dia Mundial da Paz no Ano Novo desde 1967.Este ano, para assinalar a data, o Papa publicou uma mensagem na qual abordou os riscos da Inteligência Artificial."A inteligência artificial deve ser entendida como uma galáxia de realidades diferentes e não podemos assumir 'a priori' que o seu desenvolvimento dará um contributo benéfico para o futuro da humanidade e para a paz entre os povos. Um resultado tão positivo só será possível se formos capazes agir com responsabilidade", disse ele.