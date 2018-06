Entre Março e Abril, o líder norte-coreano reuniu-se na China duas vezes com o presidente chinês, Xi Jingping, após as tensões provocadas pelo apoio de Pequim à aplicação de sanções económicas da ONU a Pyongyang.



Está ainda previsto que a 12 de Junho se realize um encontro entre Kim Jong-un e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, onde deverá debater-se a possibilidade de desnuclearização da Coreia do Norte.

O presidente sírio, Bashar al-Assad, quer reunir-se com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, em Pyongyang, segundo informou este domingo a agência estatal KCNA."Quero viajar para a República Democrática Popular da Coreia e reunir-me com a sua excelência Kim Jong-un", referiu Bashar al-Assad ao novo embaixador norte-coreano em Damasco, Mun Jong-nam.A realizar-se, será a primeira vez que Kim Jong-un recebe um presidente no seu país.