Brasil: Comandantes brasileiros defendem a 'livre manifestação' mas condenam atuais conflitos

Jair Bolsonaro perdeu as eleições presidenciais do passado dia 30 de outubro contra o candidato de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva por uma margem pequena, contando 49,1% contra 50,9% dos votos.

Os comandantes dos três ramos das Forças Armadas do Brasil divulgaram uma nota conjunta esta sexta-feira na qual referiram que todas as disputas existentes no país devem ser resolvidas através do Estado Democrático de Direito e reconhecem o direito ao protesto pacífico.