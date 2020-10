Nagorno-Karabakh é um pedaço de terra montanhoso e densamente florestado que fica dentro do território da antiga república soviética do Azerbaijão. É também a disputa fronteiriça ativa mais antiga da Europa. Começou em 1988 e reacendeu-se no final de setembro.De acordo com o direito internacional, Nagorno-Karabakh é reconhecido como parte do Azerbaijão, mas os arménios, que constituem a maioria da população, rejeitam o domínio azeri. Por isso, têm tomado conta da sua própria governação, com o apoio da Arménia, desde que as tropas do Azerbaijão foram expulsas nos anos 1990.As tensões étnicas de longa data na região entre os arménios cristãos e seus vizinhos principalmente muçulmanos explodiram em Nagorno-Karabakh no final dos anos 1980. Esta nova vaga de combates eclodiu a 27 de setembro e rapidamente se tornou numa das mais mortíferas desde os anos 1990.As conversas mediadas pela Rússia levaram a um acordo sobre um cessar-fogo humanitário a 10 de outubro, embora tenha começado a desgastar-se rapidamente. Um segundo cessar-fogo, mediado pela Rússia, também não se manteve.Um terceiro cessar-fogo foi acordado no domingo, desta vez intermediado pelos Estados Unidos após conversações separadas em Washington entre o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, e os ministros das Relações Externas da Arménia e do Azerbaijão.No entanto, poucas horas depois da sua entrada em vigor, às 8h, horário local (4 da manhã em Portugal), esta segunda-feira, os dois lados já se acusavam mutuamente de violar a trégua.O conflito sobre Nagorno-Karabakh corre o risco de arrastar as grandes potências regionais, Rússia e Turquia. Moscovo tem uma aliança de defesa com a Arménia, enquanto Ancara apoia seus parentes de etnia turca no Azerbaijão.Na década de 1980, o território estava dentro das fronteiras da então república soviética do Azerbaijão, embora a maioria das decisões fossem tomadas em Moscovo. Quando a União Soviética se começou a separar, tornou-se evidente que Nagorno-Karabakh ficaria sob o domínio direto do governo azeri. Os habitantes locais de etnia arménia não aceitaram essa decisão desde o início.O conflito eclodiu, levando à guerra em 1991 entre as tropas do Azerbaijão e as forças locais arménias de Nagorno-Karabakh, apoiadas pela Arménia. Cerca de 30.000 pessoas foram mortas e muitas mais foram deslocadas.As autoridades em Nagorno-Karabakh declararam a independência naquele ano, mas não foi reconhecida internacionalmente, deixando a administração de etnia arménia num limbo legal e sob bloqueio do governo do Azerbaijão.Em 1994, quando um cessar-fogo mediado internacionalmente foi acordado, os arménios controlavam quase toda Nagorno-Karabakh, além de alguns distritos azeris vizinhos o que lhes ofereceu uma zona tampão e uma ponte terrestre para a Arménia.O Azerbaijão prometeu retomar o controle do território, usando força militar se necessário. Os esforços internacionais ao longo dos anos para encontrar um acordo de paz duradouro, envolvendo a França, os Estados Unidos e a Rússia como mediadores, não conseguiram fechar um acordo.