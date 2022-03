Avião militar norte-americano que participava em exercício da NATO cai na Noruega

Um avião norte-americano, modelo US Osprey, que participava num exercício da NATO caiu, esta sexta-feira, na Noruega. A bordo iam quatro pessoas, informa o assessor de imprensa Jan Eskild Severinsen, citado pelo jornal Aftenposten .







Bell-Boeing V-22 Osprey

De acordo com o plano de voo, o avião deveria ter aterrado em Bodø, na Noruega, perto das 18h. As autoridades estão agora em busca da aeronave que se presume que tenha caído em Gråtådalen, em Beiarn.Até ao momento não há informação sobre o estado de saúde da tripulação.O autarca do município de Beiarn, Ole Petter Nybakk, disse ao Aftenposten que as condições meteorológicas na região têm sido "desafiadoras".