Aeroporto de Bruxelas continua com perturbações devido a ciberataque

Só este domingo já foram desviados seis voos com destino à capital belga.

O aeroporto de Bruxelas manteve este domingo perturbações significativas no tráfego aéreo devido ao ciberataque registado na sexta-feira, com o cancelamento de 44 partidas e 28 chegadas, disse uma porta-voz da infraestrutura.



Aeroporto de Bruxelas enfrenta perturbações e desvio de voos após ataque cibernético AP Photo/Harry Nakos

Também já foram desviados este domingo seis voos com destino à capital belga, segundo a mesma fonte citada pela agência de notícias espanhola EFE.

O ataque informático visou o fornecedor de serviços de ‘check-in’ e embarque do aeroporto de Bruxelas e também provocou cancelamentos e atrasos nos aeroportos de Heathrow, em Londres, e de Berlim-Brandemburgo, na Alemanha.

A porta-voz do aeroporto, Ihsane Chioua Lekhli, disse à imprensa local que no total estavam previstos para este domingo 257 voos a partir de Bruxelas.

Apesar da mobilização de pessoal adicional, mantiveram-se longas filas nos balcões de ‘check-in’ e atrasos em várias operações, uma vez que o processo de registo e embarque teve de ser feito manualmente.

As autoridades aeroportuárias e as companhias aéreas indicaram que se desconhece ainda se o sistema poderá ser totalmente restabelecido a tempo de normalizar os voos na segunda-feira.

O ciberataque ocorreu na noite de sexta-feira e afetou a Collins Aerospace, empresa especializada em processamento de dados para o setor aeronáutico e subsidiária do grupo norte-americano de defesa RTX (antiga Raytheon).

O aeroporto de Berlim-Brandemburgo também apresentou hoje alguns problemas ligados ao ciberataque, admitiu a empresa responsável pela gestão do aeroporto.

De acordo com a Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, continuavam a verificar-se dificuldades em alguns processos de registo de passageiros, realizados de forma manual desde o ataque informático, cuja origem permanece desconhecida.

Apesar disso, a situação foi descrita como “relativamente tranquila e fluida”, sobretudo a partir de sábado ao meio-dia, altura em que se registou uma estabilização dos serviços.

Algumas companhias aéreas passaram a utilizar material adicional para realizar os procedimentos de embarque, enquanto os responsáveis apelaram aos passageiros para recorrerem, sempre que possível, às máquinas de autosserviço para a entrega de bagagens.

A administração aeroportuária destacou ainda a mobilização de equipas suplementares para mitigar os efeitos do ataque, medida que começou a mostrar resultados durante a manhã de hoje.

O movimento deverá intensificar-se nas próximas horas devido à saída de milhares de visitantes que participaram na maratona de Berlim, realizada este fim de semana.

O evento desportivo internacional atraiu cerca de 80.000 pessoas de 160 nacionalidades diferentes, segundo estimativas da radiotelevisão regional RBB.

O aeroporto londrino de Heathrow afirmou que se tem realizado a “grande maioria dos voos” apesar dos incidentes.

A gestora do aeroporto também tenha pediu aos passageiros para verificarem os voos e não chegarem com muitas horas de antecedência para evitar congestionamentos.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ciberataque, na sequência do qual a comissária europeia de Emergências, Hadja Lahbib, apelou a um reforço do investimento europeu em matéria de segurança digital.

“O ciberataque que paralisou aeroportos em toda a Europa demonstra a natureza real e complexa das ameaças atuais. (…) Devemos investir para garantir que estamos prontos para qualquer eventualidade”, afirmou.