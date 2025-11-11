Autoridades sírias confirmam adesão à coligação anti-Estado Islâmico, mas não à missão militar

Em Washington Al-Sharaa anunciou o “desejo, as intenções e a prontidão” para se juntar aos 89 países que compõem a coligação.

Um oficial sírio afirmou esta terça-feira que o seu país aderiu à coligação global contra o Estado Islâmico durante a visita histórica do presidente Ahmad al-Sharaa a Washington, no entanto o país do Médio Oriente não faz parte da missão militar liderada pelos Estados Unidos para o combate o grupo extremista.



Delegação síria reúne-se com Trump na Casa Branca para discutir combate ao Estado Islâmico Syrian Presidency press office via AP

Na reunião entre o sírio e Donald Trump, Al-Sharaa anunciou o “desejo, as intenções e a prontidão” para se juntar aos 89 países que compõem a coligação, apesar de ainda não existir nenhum acordo assinado.

“A coligação política é diferente da Operação Inherent Resolve, que incluiu operações militares”, revelou o ministro da Informação sírio, Hamza al-Mustafa, à Associeted Press. Esta parceria militar marcou presença na guerra contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria.

Antes da queda do regime de Bashar al-Assad os Estados Unidos não mantinham quaisquer relações diplomáticas com os sírios, no entanto desde que Ahmad al-Sharaa chegou ao poder que os laços com os norte-americanos têm vindo a estreitar. “Há coordenação entre os Estados Unidos da América e o governo sírio atualmente, em alguns casos”, admitiu Hamza al-Mustafa.

A entrada da Síria na coligação ainda não foi anunciada publicamente.

Nos últimos anos o Estado Islâmico perdeu o controlo de grande parte do território que detinha na Síria e no Iraque, no entanto algumas células do grupo extremista continuam a realizar ataques em ambos os países.