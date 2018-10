De acordo com a investigação do FBI, os "pacotes suspeitos" enviados esta semana a vários críticos de Donald Trump terão sido endereçados a partir da Flórida.

As autoridades federais a investigar os engenhos explosivos enviados esta semana a vários críticos do presidente norte-americano, Donald Trump, concluíram que a série de "pacotes suspeitos" terá vindo da Flórida.

Esta quinta-feira foram descobertos mais três dispositivos, endereçados à residência do antigo vice-ministro de Barack Obama, Joe Biden, e ao restaurante do actor Robert De Niro. Pelo menos 10 engenhos foram enviados, desde os primeiros relatos de que um destes teria sido encontrado na casa do milionário George Soros.

Ao todo, estes pacotes suspeitos atingiram Nova Iorque mas também Delaware, Washington, Flórida e Califórnia, originando uma investigação a nível nacional por parte do FBI para encontrar responsáveis pela tentativa de terrorismo. Nenhum destes dispositivos explodiu por si mesmo e os investigadores estão a tentar determinar se estes conseguiam detonar-se por si mesmos.

Ao New York Times, um oficial afirmou que o envelope e etiquetas nos pacotes enviados a Biden e De Niro esta quinta-feira eram semelhantes aos recebidos esta quarta-feira no escritório de Barack Obama, na residência Hillary Clinton e os escritórios da CNN. "Tudo parece vindo do mesmo remetente", afirmou.