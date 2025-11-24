Autoridades espanholas resgataram 260 pessoas ao largo das Canárias

Desde janeiro já chegaram às ilhas Baleares mais de 350 embarcações, transportando mais de 6.500 migrantes.

As autoridades espanholas resgataram 260 pessoas no domingo, que viajavam em duas embarcações precárias, incluindo 57 menores idade e 30 mulheres.



Barco com migrantes AP Photo/Emilio Morenatti

O Serviço de Salvamento Marítimo e o Serviço de Emergência do arquipélago espanhol das Canárias foram alertados sobre a presença das duas embarcações perto da costa de El Hierro ao final da tarde de domingo.

Devido à proximidade da costa, o desembarque ocorreu pouco depois em La Restinga, a sul de El Hierro, onde receberam assistência do Serviço de Salvamento Marítimo e das equipas médicas presentes no local.

Fontes ligadas às autoridades espanholas disseram à agência EFE que quatro pessoas com problemas de saúde ligeiros foram encaminhadas para centros médicos.

A primeira embarcação a chegar a El Hierro transportava 104 pessoas, entre as quais 35 menores e 20 mulheres.

A segunda embarcação transportava 156 pessoas, das quais 22 eram menores e dez mulheres.

Em 2024, 5.882 migrantes chegaram ao arquipélago por via marítima, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Nacional do Ministério do Interior de Espanha.