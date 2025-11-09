Pelo menos um morto após barco com 90 migrantes a bordo virar na Malásia

O barco terá virado há três dias, sendo que outras duas embarcações semelhantes, que transportavam aproximadamente o mesmo número de passageiros, também desapareceram.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

Pelo menos uma pessoa morreu após um barco com 90 migrantes a bordo virar perto da fronteira entre a Malásia e a Tailândia, disse este domingo a polícia malaia.



Barco com migrantes vira na Malásia; há um morto Malaysian Maritime Enforcement Agency via AP

O chefe da polícia do estado de Kedah, Adzli Abu Shah, disse à imprensa local, que o barco terá virado há três dias, sendo que outras duas embarcações semelhantes, que transportavam aproximadamente o mesmo número de passageiros, também desapareceram.

Estão em curso operações de resgate para localizar sobreviventes, dez dos quais já foram resgatados, segundo a polícia.

A autoridade marítima da Malásia indicou que o acidente parece ter ocorrido perto da ilha de Tarutao, a norte do destino turístico de Langkawi. "Neste momento, 11 pessoas, incluindo um corpo, foram resgatadas", disse Romli Mustafa, chefe da autoridade em Kedah, alertando que poderão ser encontradas mais vítimas no mar.

A Malásia alberga milhões de migrantes de países asiáticos mais pobres, muitos deles indocumentados, que trabalham na construção civil ou na agricultura.

As travessias, facilitadas por organizações de tráfico humano, são frequentemente perigosas e podem terminar em naufrágios.

Em dezembro de 2021, um dos meses mais mortíferos da história da Malásia, mais de 20 migrantes morreram afogados em vários naufrágios ao largo da costa do país.