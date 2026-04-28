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EUA. O SOCIALISTA CUMPRIU 100 DIAS NO PODER

O que Mamdani andou a fazer nos primeiros 100 dias à frente de Nova Iorque

Francisco Máximo Gaié 07:00

As promessas do mayor começam a tomar forma. Já faz vídeos à porta dos “ricos” e anuncia locais para os supermercados públicos. As críticas continuam.

A luta contra os “mais ricos dos ricos” chegou mesmo a Nova Iorque. A 15 de abril, Zohran Mamdani, o novo mayor, publicou nas suas redes sociais um vídeo em frente a um arranha-céus de Central Park: “Hoje vamos taxar os ricos”, anunciou, em tom de celebração. O arranha-céus foi escolhido a dedo: no vídeo, Zohran apontou diretamente para a penthouse no topo do edifício, disse quem era o proprietário (o empresário e investidor multimilionário Ken Griffin), que este não vivia na cidade e quanto custou o imóvel (238 milhões de dólares; ou 203 milhões de euros).

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