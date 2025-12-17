Sábado – Pense por si

Vítimas de massacre na praia de Bondi homenageadas com mergulho no mar

Cerca de 200 pessoas participaram, esta quarta-feira, num mergulho na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, para homenagear as vítimas do tiroteio de domingo.

