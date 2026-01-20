Escritora Isabel Stilwell propõe boicote ao Mundial de Futebol nos EUA

"Como é que é possível que um acontecimento desta magnitude, que segundo leio no site da FIFA está destinado 'a celebrar a união dos povos na sua diversidade', decorra num país que bloqueia as fronteiras a cidadãos de perto de 40 países, entre os quais alguns dos já apurados para a final, e acabe de proibir a imigração dos nacionais de outros 75, entre os quais o Brasil?", questiona a colunista do Negócios.
Setenta
e cinco por cento dos jogos do Mundial vão disputar-se num país que nega a
entrada a nacionais de mais de cem nações. Cartão vermelho para quem ficar
calado.
Farta
das barbaridades de Trump e da sua trupe, que têm o condão de me revolver o estômago
e roubar preciosas horas de sono, e na ressaca das nossas eleições
presidenciais, estranhei a animação no café cá do sítio, até perceber que
aquilo com que os meus conterrâneos estão realmente empolgados é com a
perspetiva de dedicarem os próximos meses ao campeonato do mundo de futebol
que, como toda a gente sabe, empolga mais do que qualquer outra coisa o
patriotismo nacional.