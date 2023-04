Educadoras trancam-se numa sala com crianças para sobreviver a ataque no Brasil

Duas educadoras de infância, no Brasil, estão já a ser consideradas heroínas depois de se terem escondido numa sala com um grupo de crianças enquanto a creche Cantinho Bom Pastor era alvo de um ataque armado. As educadoras, de acordo com a BBC News Brasil, estavam a ir com as crianças para o pátio quando se aperceberam que um suposto ladrão se tinha refugiado na creche depois de ter assaltado uma bomba de gasolina.





"Quando eu ouvi os gritos, eu fiquei trancada na minha sala com os bebés. Tranquei eles no banheiro e liguei para o socorro. Foi desesperador porque não sabíamos o que estava acontecendo. Quando saí da sala, ele [o suspeito] já não estava mais na escola", explicou uma das professoras.O atacante, um jovem de 25 anos, terá saltado o muro da instituição e atacado quatro crianças no recreio com um machado. Os três rapazes e uma rapariga acabaram por não resistir aos ferimentos e outras cinco crianças ficaram feridas."Depois de o suspeito deixar a escola, a cena que ficou era de terror, com crianças feridas e desespero por toda a parte (…) É uma cena que você nunca imagina ver um dia na vida, eu vi. Não sei se vou conseguir continuar nessa profissão. Para quê tirar a vida de um inocente? Crianças que não fizeram nada, que só sabiam brincar", afirmou a docente ao jornal brasileiro.O ataque ocorreu numa escola privada, em Blumenau, perto das 8h50 desta quarta-feira. De seguida, o jovem ter-se-á deslocado de mota para o Batalhão da Polícia Militar, onde acabou por ficar detido.As autoridades ainda não sabem o que terá estado na origem do crime, uma vez que o homem não teria ligação aparente com a instituição ou qualquer uma das vítimas.