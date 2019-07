Emma Coronel

El Chapo em 2016

Esta quarta-feira, o ex-narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán foi condenado a prisão perpétua mais 30 anos de prisão. Em fevereiro, já fora considerado culpado do tráfico de toneladas de heroína, cocaína e marijuana e de liderar o cartel de Sinaloa, estando por detrás de várias mortes. Uma das vítimas foi mesmo enterrada viva.Porém, os seus crimes não impediram El Chapo de considerar que não foi feita justiça quanto ao seu caso. "Já que o governo dos Estados Unidos me vai enviar para uma prisão de onde nunca mais escutarão o meu nome, aproveito a oportunidade para dizer aqui que não houve justiça", arrancou a sua intervenção.Antes, tinha entrado na sala lançando um beijo a Emma Coronel, a sua mulher. Estava bem penteado e voltou a usar bigode, assinalou o jornal El País.El Chapo agradeceu o apoio incondicional da família - incluindo a mulher, as filhas gémeas e os filhos. "Deram-me força para suportar as grandes torturas que sofro durante 24 horas há 30 meses", afirmou. "Tem sido uma tortura psicológica, emocional, mental 24 horas por dia.""Obrigaram-me a beber água não potável; negaram-me a luz do sol e o ar fresco. Dói-me a garganta, o nariz e a cabeça. Tapo os ouvidos com papel higiénico devido ao barulho", afirmou. "É uma falta de respeito à dignidade humana. No século XXI não se pode permitir este tratamento cruel." El Chapo foi mantido em solitária na prisão em Manhattan. Agora irá para um estabelecimento prisional de alta segurança, chamada ADX Florence, no Colorado. Nunca ninguém conseguiu sair desta prisão desde que ela abriu, em 1994.El Chapo lamentou ter-lhe sido negado um segundo julgamento e considerou que o júri que o condenou tinha sido influenciado pelos media. "Quando me extraditaram esperava uma justiça cega, em que a minha fama e a minha reputação não fossem pretextos, e o que aconteceu foi o contrário", acredita. "Os Estados Unidos não são diferentes de qualquer país corrupto que não respeitam."A sua intervenção durou cerca de 15 minutos, contando com as traduções feitas por um intérprete.A nova morada de El Chapo fica a 185 quilómetros de Denver, EUA.Aqui, vivem 376 reclusos, entre eles o "Unabomber" Ted Kaczynski, o bombista de Oklahoma Terry Nichols, o planeador do 11 de setembro Zacarias Moussaoui, e o bombista da maratona de Boston Dzhokhar Tsarnaev.23 das 24 horas do dia destes reclusos são passadas dentro de celas em regime de solitária. Cada cela tem uma janela estreia, com 107 centímetros, colocada de forma a que só o céu seja visível.Os reclusos podem ver televisão, e ter acesso a serviços religiosos, programas educativos e a uma loja na prisão. Porém, são impedidos de se movimentar sem escolta, de forma a não influenciarem nada fora dos muros da prisão.