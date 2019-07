Esta quarta-feira, El Chapo foi condenado a passar o resto da vida na prisão. Durante a leitura da sentença, só uma testemunha pôde falar: Andrea Velez, antigo membro do cartel de Sinaloa. Quando o fez, acusou El Chapo de ter pago aos Hells Angels para a matarem.

"Hoje, vim aqui, sou um milagre de Deus porque o senhor Guzmán me tentou matar", afirmou Andrea. Afirmou que Joaquín "El Chapo" Guzmán pagou um milhão de dólares aos Hells Angels para "acabarem com a sua vida", mas que tinha descoberto e escapado com a ajuda das autoridades dos Estados Unidos.

"Confesso que pequei, mas paguei um preço alto pelas minhas ações", afirmou Velez.

Segundo o jornal mexicano La Vanguardia, Velez envolveu-se com Alex Cifuentes, um dos associados de El Chapo no cartel. O narcotraficante pediu-lhe que subornasse um polícia com 10 milhões de dólares e ele não aceitou, o que terá levado ao desejo de a matar.

Velez relatou que o narcotraficante lhe disse que, se ela alguma vez saísse do cartel de Sinaloa, seria dentro de um saco de plástico.

Porém, decidiu perdoar El Chapo. "Perdoo-o porque sei que é bom pai", afirmou em tribunal.



El Chapo foi hoje condenado a uma pena de prisão perpétua mais 30 anos, que cumprirá numa prisão de alta segurança e em regime de solitária.