Surgiram novas fotografias e vídeos do tempo que El Chapo passou na prisão. As novas imagens datam de 2016 e nelas aparece o narcotraficante a responder a algumas perguntas colocadas pelos guardas como qual o seu estado civil ou qual a sua profissão. A resposta dada por um dos maiores narcotraficantes de sempre? "Agricultor".





Eduardo Guerrero

Este não é o primeiro vídeo divulgado da altura em que passou pela prisão de alta-segurança El Altiplano, antes de ser extraditado para os Estados Unidos. O último tinha sido divulgado no verão passado, onde aparecia ao lado do administrador de prisões federaise no qual lhe pedia que o deixasse sair mais vezes para o pátio.



Este vídeo, de acordo com o El País, foi filmado horas depois de as autoridades mexicanas o terem detido em Mochis, Sinaloa. Nas imagens é possível ver o narcotraficante com um fato-macaco com o número 3870. Tinha acabado de rapar o cabelo e o bigode. Com as mãos manchadas de tinta, El Chapo vai utilizando um pano para as limpar ao mesmo tempo que responde às perguntas. Qual o seu nome, a sua idade, a morada ou o nível de estudos foram algumas das questões.



Detido a 8 de janeiro de 2016, El Chapo foi extraditado para os Estados Unidos quase um ano depois. Esse tempo foi passado na prisão de El Altiplano, a duas horas da Cidade do México.

Em julho do ano passado, Joaquín "El Chapo" Guzmán foi condenado a prisão perpétua mais 30 anos de prisão. Em fevereiro, já fora considerado culpado do tráfico de toneladas de heroína, cocaína e marijuana e de liderar o cartel de Sinaloa, estando por detrás de várias mortes. Uma das vítimas foi mesmo enterrada viva.





El Chapo já tinha estado preso numa prisão de alta-segurança, mas evadiu-se em 2001 e esteve em fuga das autoridades durante mais de dez anos.