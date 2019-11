Polícia que prendeu filho de El Chapo foi assassinado à luz do dia

Um dos filhos do antigo líder do cartel de Sinaloa El Chapo foi detido a 17 de outubro e, de seguida, libertado após intensos confrontos entre atiradores e forças de segurança. Na manhã desta quarta-feira, um dos polícias que ajudou a prender Ovidio Guzman López foi assassinado num parque de estacionamento de um centro comercial da cidade de Culiacán, no México.



Como é que os Hells Angels e El Chapo se cruzaram? As últimas palavras de El Chapo antes de ficar preso para sempre partilhou um vídeo do momento captado por câmaras de videovigilância - e que pode ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis -, os autores do crime dispararam mais de 150 tiros contra o carro onde se encontrava Eduardo N., de 32 anos. A sua identidade foi confirmada pelas autoridades locais.

No vídeo é possível ver um carro vermelho a seguir um carro branco até ao parque de estacionamento. No momento em que os carros param, dois homens armados saem de dentro de um dos veículos e disparam indiscriminadamente contra o polícia.

Ovidio Guzman, de 28 anos, acusado de tráfico de droga nos Estados Unidos, foi detido no interior de uma casa em Culiacán, a mais de 600 quilómetros da capital Cidade do México. A operação da Guarda Nacional originou uma forte resposta dos cartéis locais, com tiroteios entre autoridades e narcotraficantes.

Horas depois da sua detenção, o filho de El Chapo foi libertado pelas forças de segurança, com o ministro da Defesa mexicano, Alfonso Durazo, a explicar que a decisão servia "para evitar mais violência na área e preservar as vidas" e "recuperar a calma na cidade".