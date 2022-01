As mulheres árabes que ousam explicar a sexualidade

A educação sexual ainda é considerada tabu em algumas culturas, nomeadamente no Médio Oriente. Ativistas têm procurado chamar a atenção para a importância do tema, através da internet e do poder das redes sociais para disseminar informação.

É possível educar as mulheres sobre sexo e o seu corpo em países onde não se sabe pronunciar "clitóris"? Este foi um dos desafios de Nour Emam, doula e ativista pela educação sexual das mulheres do mundo árabe. "Nunca tinha ouvido [a palavra clitóris]. Ninguém a usa, por isso não há lugar nenhum onde possa encontrar-se a maneira certa de a pronunciar", recordou em entrevista ao jornal The New York Times.



Além de acompanhar mulheres durante e após o parto, Nour Emam, egípcia de 29 anos, criou contas no Instagram e TikTok, redes sociais onde é conhecida como MotherBeing. No TikTok, soma um milhão de seguidores; no Instagram, são 330 mil.



Já abordou temas tão diversos como vaginismo, menstruação e contraceptivos, em vídeos destinados a mulheres cuja educação sexual acaba por ser limitada pela cultura ou mesmo governos. Um dos vídeos de Nour Emam é sobre o que deve esperar uma noiva. "Para a maioria das mulheres, [a noite de núpcias] é a primeira vez que estão nuas frente a alguém e que veem um pénis", afirma ao site do canal alemão Deutsche Welle.