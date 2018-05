A história começou desde terça-feira, quando começou a ser noticiado pela imprensa internacional a morte de Arkadi Babtchenko, conhecido jornalista crítico do Presidente russo, Vladimir Putin. As autoridades ucrânianas, citadas por agências internacionais como a Reuters e AFP, diziam que o jornalista fora alvejado em Kiev, com diversos tiros nas costas.



A história fazia manchetes por todo o mundo, onde se descrevia a morte de Babtchenko: morto à porta do seu apartamento, num ataque que parecia ter sido premeditado. O jornalista tinha sido visto a sair de casa para ir comprar pão quando fora atingido com três disparos nas costas. A sua esposa tinha-o encontrado a sangrar e chamou uma ambulância, falecendo entretanto. O jornalista iria deixar uma mulher e sete filhos (um biológico e seis adoptados).



Após esse post, recebeu ameaças de morte, viu a sua morada na internet e recebeu inúmeros insultos, levando-o a temer pela sua vida, acabando por fugir da Rússia. "Não insultei ninguém, não apelei a nada. Só recordei aos meus leitores que a Rússia estava a bombardear Alepo de forma indiscriminada, sem reconhecer que dezenas de crianças estavam a morrer por causa dessas bombas. Também chamei agressora à Rússia", justificava, num texto publicado no The Guardian.



A morte simulada



Um ano depois, é noticiada a sua morte. Contudo, história deu uma volta quando Arkadi Babchenko apareceu esta tarde numa conferência de imprensa com responsáveis dos serviços de segurança ucranianos. De acordo com o chefe dos serviços de segurança, Vasily Gritsak, havia um plano para o matar e as autoridades ucranianas terão simulado a morte de Babchenko para apanhar aqueles que o queriam matar.



À beira das lágrimas, Babchenko explicou na conferência de imprensa que tinha participado numa operação especial ucraniana, preparada há dois meses, para sabotar uma operação russa contra a sua vida. "Quero pedir-vos desculpa por tudo o que passaram. E em especial à minha mulher, pelo inferno que a fiz passar", declarou.



"A publicação de Facebook 'não patriotica' que me levou a a fugir da Rússia". É esse o título de um artigo que Arkadi Babtchenko publicou, no dia 24 de Fevereiro de 2017, no seu jornal The Guardian. O jornalista de 41 anos estava a receber ameaças de morte por ter acabado de relevar nas redes sociais que tinha "alguma simpatia pela morte de oitenta funcionários do Ministério da Defesa" russo, referindo-se ao desastre de avião que transportava o famoso coro militar Alexandrov Ensemble, onde iria actuar para as tropas russas colocadas na Síria. Pouco mais de um ano depois, em coordenação com as autoridades ucranianas, fingiu a sua morte para apanhar aqueles que o queriam assassinar.