O Ministro dos Negócios Estrangeiros inglês, Boris Johnson, mostrou-se chocado e revoltado com o assassinato do jornalista Arkady Babchenko na quarta-feira em Kiev (Ucrânia). "Chocado por ver outro jornalista sincero, Arkady Babchenko, morto", escreveu num tweet. "Temos de defender a liberdade de expressão e é vital que os responsáveis sejam levados à justiça".

O jornalista russo foi morto à porta do seu apartamento em Kiev, num ataque que parece ter sido premeditado, segundo as autoridades locais. Babchenko estava a sair de casa para ir comprar pão quando foi atingido com três disparos nas costas. A sua esposa encontrou-o a sangrar e chamou uma ambulância, onde o jornalista morreu a caminho do hospital.

A polícia ucraniana defende que o ataque foi premeditado, uma vez que atacante esperou que o jornalista saísse de casa. Andriy Krishchenko, chefe da polícia de Kiev, definiu dois motivos para o seu assassinato: "o seu trabalho e a sua posição social".





Babchenko, de 41 anos, trabalhou como correspondente de guerra e assumiu-se como opositor do governo de Vladimir Putin: criticou o presidente russo pela anexação da Crimeia pela Rússia e por apoiar os separatistas ucranianos. Em Fevereiro de 2017 decidiu abandonar a Rússia, descrevendo-a como um "país onde não me sinto seguro".

Kiev tem-se tornado nos últimos anos um refúgio para críticos de Moscovo. Porém, têm ocorrido alguns casos de assassínio que abalam esta posição: em 2016, o jornalista de investigação Pavel Sheremet foi morto por uma explosão de um carro perto da sua casa. O caso nunca foi solucionado. Em 2017, o russo Denis Voronenkov foi atingido com um tiro perto de um hotel da capital. Ambos eram admitidos opositores do regime russo.

Yevgeny Revenko, um advogado ucraniano, comentou o caso de Babchenko com a agência de notícias RIA: "A Ucrânia está a transformar-se no país mais perigoso para jornalistas". "O governo ucraniano não consegue garantir as liberdades básicas", referiu.



Governos de Kieve e Kremlin trocam acusações sobre o caso

O primeiro-ministro ucraniano Volodymyr Groysman usou as redes sociais para acusar a Rússia de estar envolvida no assassinato de Babchenko. Para Groysman "a máquina totalitária russa" viu a honestidade e oposição do jornalista ao governo de Putin como um problema.

Por outro lado, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros negou esta manhã qualquer envolvimento de Moscovo no caso e relançou a acusação contra Kiev: pediu uma investigação no país sobre os vários casos de jornalistas a ser eliminados. "Arkady Babchenko foi morto, abatido na escadaria do edifico do seu apartamento e o primeiro-ministro ucraniano diz que os serviços especiais russos são responsáveis. É muito triste", comentou Lavrov.