De acordo as imagens divulgadas pela Sky News, Arkadi Babchenko apareceu esta tarde numa conferência de imprensa com responsáveis dos serviços de segurança ucranianos. De acordo com o chefe dos serviços de segurança, Vasily Gritsak, havia de facto um plano para o matar e as autoridades ucranianas terão simulado a morte de Babchenko para apanhar aqueles que o queriam matar.

De acordo com as primeiras noticias, o jornalista russo havia sido morto à porta do seu apartamento em Kiev, num ataque que parecia ter sido premeditado, segundo as autoridades locais. Babchenko teria sido visto a sair de casa para ir comprar pão quando fora atingido com três disparos nas costas. A sua esposa teria-o encontrado a sangrar e chamou uma ambulância.



Vários governos reagiram, mas agora sabe-se que tudo não passou de uma encenação. O Kremlin chegou a condenar "firmemente" esta terça-feira o assassínio, em Kiev, do jornalista russo Arkadi Babchenko e exigiu "uma verdadeira investigação" das autoridades ucranianas, acusando a Ucrânia de ser "um lugar muito perigoso" para os jornalistas.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros inglês, Boris Johnson, havia se mostrado chocado e revoltado com o assassinato do jornalista Arkady Babchenko na quarta-feira em Kiev (Ucrânia). "Chocado por ver outro jornalista sincero, Arkady Babchenko, morto", escreveu num

. "Temos de defender a liberdade de expressão e é vital que os responsáveis sejam levados à justiça".

"Condenamos fortemente este assassínio e esperamos uma verdadeira investigação (...) para encontrar os responsáveis por este assassínio", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a repórteres.tweet