O presidente norte-americano, Donald Trump, aprovou esta sexta-feira o reforço do contingente militar dos EUA na Arábia Saudita em reação ao ataque de drones a campos petrolíferos sauditas no passado fim de semana - que os norte-americanos atribuem ao Irão.A movimentação de centenas de soldados - o Pentágono não referiu milhares - será "de natureza defensiva", com o garantir da segurança de infra-estruturas da Arábia Saudita, bem como de países aliados como os Emirados Árabes Unidos."Em resposta ao pedido do reino saudita, o presidente aprovou o destacamento de forças norte-americanas, que terão natureza defensiva e estarão primeiramente focadas na defesa aérea e de mísseis", afirmou o Secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper.O Irão negou qualquer responsabilidade nos ataques a campos petrolíferos na Arábia Saudita, que foram reinvidicados por rebeldes Huthis do Iémen.Em resposta, a Arábia Saudita indicou que irá esperar pelos resultados da investigação sobre o ataque antes de se pronunciar sobre responsabilidades no incidente, afirmou o ministro saudita de Relações Exteriores."O ataque foi feito com armas iranianas, por isso continuaremos a considerar o Irão responsável", afirmou em conferência de imprensa, destacando que o reino irá aplicar "medidas apropriadas" consoante o resultado da investigação. "Temos a certeza que o lançamento de mísseis não partiu do Iémen, mas sim do norte. As investigações vão provar isso."