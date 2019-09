O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, está sob críticas depois de a revista norte-americana Time ter publicado uma fotografia sua com a cara escurecida. A fotografia é de uma festa na escola onde Trudeau era professor, há quase 20 anos.





É algo que não considerei racista na altura, mas reconheço hoje que era", afirmou Trudeau.









Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

Trudeau – que vai lutar pela reeleição no próximo mês - disse na passada quarta-feira que "lamenta profundamente". "Eu devia ter percebido melhor", admite o primeiro-ministro aos jornalistas. E acrescentou: "Estou chateado comigo mesmo. Estou desapontado comigo mesmo." A prática de pintar a cara de preto ou castanho para mudar o tom de pele é considerada racista, tendo o nome de brownface ou blackface. "

Quando a fotografia foi tirada, Trudeau era um professor de 29 anos na Academia Grey de West Point no Canadá, afirmou a porta-voz do Partido Liberal Zita Astravas, num comunicado enviado ao canal norte-americano CBS News. Astravas disse que o primeiro-ministro estava vestido como uma personagem do filme Aladino, numa festa com o tema "Noites Árabes".

Na conferência de imprensa, o primeiro-ministro confessou que também se vestiu "com maquilhagem" e cantou a música Dayo, num concurso de talentos no ensino secundário. Trudeau disse ainda: "Trabalhei toda a minha vida para criar oportunidades para as pessoas e lutar contra o racismo e a tolerância e posso ficar aqui e dizer que cometi um erro quando era mais novo".

Andrew Scheer, o líder do Partido Conservador do Canadá, de oposição de Trudeau, disse aos media que "o que os canadianos viram esta noite foi alguém com uma completa falta de julgamento e integridade, e alguém que não está apto a governar o país".

A líder do Partido Verde do Canadá, Elizabeth May, escreveu no Twitter: "Deve desculpar-se pelos danos causados e comprometer-se a aprender e apreciar a exigência de liderar a justiça social em todos os níveis do governo".





I am deeply shocked by the racism shown in the photograph of Justin Trudeau. He must apologize for the harm done and commit to learning and appreciating the requirement to model social justice leadership at all levels of government. In this matter he has failed. — Elizabeth May (@ElizabethMay) September 19, 2019