António Costa em Bruxelas: "Tem de ficar claro que no território da NATO ninguém entra"

O primeiro-ministro português, António Costa, já chegou a Bruxelas para representar o país na Cimeira da NATO agendada para esta quinta-feira às 9h00, no dia em que se assinala um mês de conflito militar na Ucrânia.







António Costa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Durante a chegada ao Parlamento Europeu, o chefe de Estado afirmou que é preciso "ficar claro que no território da NATO ninguém entra".Para António Costa, as três cimeiras que decorrem hoje no Parlamento Europeu, são "claramente para reafirmar a unidade da aliança, no pilar Europeu, unidos na defesa da paz e numa afirmação muito clara de que é preciso combater uma guerra".Breves minutos antes do encontro que reúne os chefes de Estado e do governo da NATO, do G7 e da União Europeia, Costa afirmou ainda que Portugal, em conjunto com a União Europeia (UE), "está a aplicar todas as sanções que têm sido decretadas e que têm efeito pesado na nossa economia". Além disso, o país tem estado a "fornecer apoio humanitário e material militar na base da relação bilateral com a Ucrânia".De recordar que os chefes de Estado e de governo da NATO, do G7 e da UE reúnem-se hoje no Parlamento Europeu, em Bruxelas, para robustecer a presença militar a leste da Europa para restringir quaisquer planos expansionistas previstos pela Rússia. Também o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai estar presente nas três cimeiras.