Tropas russas com poucos progressos. Mas sem interesse em cessar-fogo

As tropas russas na Ucrânia estão a agir na defensiva, enquanto conduzem ataques no terreno restritos e localizados que não cumprem grandes progressos. A avaliação é do think-tank norte-americano Institute for the Study of War, que adianta que as forças ucranianas estão a conseguir fazer contra-ataques limitados mas de sucesso à volta de Kiev para perturbar as operações russas com vista ao cerco da capital ucraniana e alívio da pressão na zona.