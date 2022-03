Zelensky: 'Nas cimeiras veremos quem é um amigo e quem nos traiu por dinheiro'

Volodymyr Zelensky assinalou um mês de guerra na Ucrânia com uma mensagem via vídeo em que apela aos cidadãos mundiais que saiam às ruas para protestar contra a invasão russa. "Peço-vos que ajam contra a guerra! A partir de 24 de março - exatamente um mês depois da invasão russa... A partir deste dia e depois. Mostrem a vossa posição! Saiam dos vossos gabinetes, casas, escolas e universidades. Venham em nome da paz. Venham com símbolos ucranianos para apoiar a Ucrânia, para apoiar a liberdade, para apoiar a vida", pediu o presidente ucraniano.