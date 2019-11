"Quando a tirania é lei, a revolução é ordem". A frase, forte e contundente, foi vista durante aquela que foi definida como a maior manifestação no Chile desde a queda do ditador Augusto Pinochet em 1990 e que juntou, a 25 de outubro, mais de um milhão de pessoas nas ruas de Santiago. O Chile é apenas um dos países da América Latina a viver um período interno conturbado, de contestação violenta, de protestos sem vim à vista, com a população a exigir mudanças profundas nas estruturas política e social. Na Bolívia, outro exemplo, acusações de fraude eleitoral geraram uma onda de protestos que acabaram com o exílio do presidente, Evo Morales, que se queixa de ter sido vítima de um golpe de estado. Em ambos os países, houve mortos.

Equador, Venezuela, Peru e Brasil são outros dos países da região – que une 33 países, cerca de 630 milhões de pessoas e governos que vão desde a esquerda autoritária à extrema-direita - que passaram já este ano ou estão a passar por grandes protestos. Uma onda de problemas internos com muitos pontos em comum, nas exigências e nos antecedentes, e uma frente de luta diferente: os jovens. "São os mais novos que estão nas frentes de batalha, sejam adeptos de que doutrina for. Não são os reformados que carregam contra a polícia ou a guarda", destacou o comentador político Nuno Rogeiro em declarações à SÁBADO.

Muitos deles são filhos de uma classe média que sofre ainda as consequências da crise financeira de 2008/2012, que também levou os países da região à estagnação económica e, em alguns casos, à recessão. No Chile, por exemplo, os protestos começaram com o aumento do bilhete de metro. Um bilhete para a rede, que é utilizada diariamente por três milhões de passageiros, passaria a custar mais 30 pesos (0,04 euros), ou seja, 830 pesos (1,02 euros). Foi o suficiente para que a cidade irrompesse em protestos e o país ficasse em estado de emergência. Depois de uma primeira resposta policial repressiva, o presidente, Sebastián Piñera, retrocedeu na medida e avançou mesmo com um pacote que pretendia responder a algumas das exigências da população. Agora, depois de semanas de protestos violentos, o governo e a oposição concordaram com uma consulta popular à constituição promulgada durante a ditadura de Augusto Pinochet.





Joker, do cinema às manifestações em todo o mundo Joker saltou das telas de cinema para o meio dos protestos contra o governo que se vivem em vários países. No Líbano, Chile, Hong Kong, Iraque e na Bolívia, foram vistos manifestantes com máscaras ou pinturas faciais do arqui-inimigo de Batman, ou a personagem da DC é tema de arte urbana.







Mas nada parece parar a vontade dos chilenos de continuar a protestar, motivados pela falta de expectativas. "Perante a possibilidade de oportunidades, a desigualdade social é tolerável", explicou à SÁBADO o professor universitário especializado em questões de segurança internacional Filipe Pathé Duarte. Quando essas perspetivas são defraudadas e não há expectativas de mudança, "a classe média emergente olha para a desigualdade social e revolta-se".

Também Pathé Duarte sublinhou o papel dos mais jovens da onda de turbulência. Estes protestos, defendeu, "são uma espécie de payback [ndr: dar troco, em tradução livre] da geração que era criança e/ou adolescente na altura dos protestos" de 2010/2011, devido à crise provocada pela falência da Lehman Bothers, em 2008. Ou seja, estes movimentos "não deixam de ser uma consequência dessa crise e uma subsequência desses protestos", têm "uma ligação ténue" a movimentos como os Indignados e os Occupy Wall Street.

Se a componente económica dos protestos é um fator fundamental para explicar estes movimentos, vê-la como justificação única seria redutor. "Há uma raiva pública perante a política, o descontentamento perante as elites políticas e os casos de corrupção", disse o também professor universitário. No Brasil, a investigação Lava Jato e a detenção do antigo presidente Lula da Silva – entretanto colocado em liberdade – foram um dos catalisadores da eleição de Jair Bolsonaro. "Os movimentos populistas nascem organicamente e a sua narrativa e retórica apontam para a incapacidade das estruturas de poder em resolver os problemas", reforçou. As más gestões e maus investimentos, os colapsos empresariais e a má distribuição de recursos tornam-se, à vista dos povos, consequências desses conluios. "As acusações de corrupção, nepotismo e peculato estão presentes em todos" estes casos atuais de insatisfação e protestos, defendeu igualmente Nuno Rogeiro, colunista da SÁBADO, que considera que não é possível justificar o que se passa na América Latina com a questão das ingerências internas. "O que não quer dizer que não haja interessados externos da desestabilização de cada país…", assumiu.

As redes sociais, as copias e a publicidade

A América Latina está longe, porém, de ser a única zona do globo a viver um período de convulsão. Hong Kong e a Catalunha – duas regiões a lutar pela autodeterminação e independência – tornaram-se modelos copiados também em países como o Iraque, Irão e Líbano. Com a ajuda, não inédita mas reforçada, das redes sociais, como lembram os dois especialistas ouvidos pela SÁBADO. "Este efeito de copycat [ndr: imitação] tem em comum um abuso óbvio das novas tecnologias de informação e comunicação", considerou Pathé Duarte, lembrando que as redes sociais "permitem a existência de estruturas não verticalizadas, sem cadeias de comando, fluidas e dinâmicas". "Torna a atuação das autoridades muito mais difícil", alertou.





Los Prisioneros, a banda rock que inspira os protestos no Chile A dança dos que ficam é a música mais cantada pelos milhares de chilenos que saíram as ruas para protestar contra as desigualdades no país. Ninguém nos quis ajudar de verdade, ouve-se nas ruas de Santiago. - Mundo , Sábado.





O uso destas ferramentas é tão essencial que, relembrou Nuno Rogeiro, "em sítios como o Iraque ou o Irão, a primeira coisa que acontece é a interrupção dos circuitos de Internet". "Esta proporciona a possibilidade de previsão, comando, controle, propaganda e planeamento dos diversos grupos de contestação", acrescentou. No caso da Catalunha, o grupo independentista Tsunami Democràtic criou mesmo uma aplicação para smarthphones com o objetivo de coordenar o que definiram como acções de desobediência civil. As tecnologias de informação permitem igualmente uma espécie de internacionalização das lutas, que ultrapassa o facto de vários países em ebulição serem vizinhos. "Muitos grupos de diversas cores políticas possuem aliados e adeptos estrangeiros, criam causas comuns e aproveitam o facto de, em estudo ou lazer, ser hoje fácil viajar", explicou o jornalista.

Para Nuno Rogeiro, esta relação entre protestos passa também pela "publicidade" aos mesmos, que é "ampliada" pela comunicação global. "Em quase todos esses países – a exceção é o Iraque - os media internacionais estão em peso a cobrir o que se passa, hora a hora, minuto a minuto, em meios onde a comunicação local já é intensa. A febre da rua também se propaga pelo exemplo, pelo símbolo e pela imagem", defendeu: "Uma manifestação resguardada, num lugarejo obscuro de nenhures pode ser apocalíptico no tom, mas se não houver repórter de imagem, ninguém liga."





Como será o futuro?

A duração dos protestos, disse também, é difícil de prever. "Ninguém sabe quanto demorarão os estados a restabelecer a normalidade, e ninguém conhece quanto tempo estará a rua disposta a combater", explicou Nuno Rogeiro.

Além disso, é preciso também analisar como é que os sistemas vigentes vão conseguir lidar com o que se está a passar. Filipe Pathé Duarte lembrou à SÁBADO que, em 2010/2011, "os protestos aconteceram maioritariamente em sociedades abertas, em democracias liberais que, com o tempo, acabaram por absorver os movimentos sociais", sendo o Ciudadanos e o Podemos, em Espanha, exemplos disso. Agora, defendeu, "o perigo é que não se está a falar de democracias que tenham facilidade em absorver estes movimentos".





Evo Morales, de porta-voz dos ecologistas a vilão ambiental em dez anos Os números são assustadores. De janeiro até ao primeiro dia de setembro deste ano, o bioma (conjunto de ecossistemas) Amazónia acumulou 47.804 focos de incêndios. Parte deles, aconteceu na Bolívia, um dos nove territórios por onde passam os cerca de cinco milhões e meio de quilómetros quadrados da maior floresta tropical do mundo, com a maior biodiversidade registada numa área do planeta.





"Neste momento, a América Latina está entre o conflito e a violência", sublinhou ainda, sendo que conflito no caso define a vontade de quem está em baixo de subir na estrutura social. Do ponto de vista internacional, os problemas em países como a Venezuela, Chile ou Bolívia trazem alertas económico-financeiros, pois "são países exportadores de commodities [ndr: bens comuns] importantes para a economia global", como o petróleo, o cobre e o lítio.

"O maior desafio da comunidade internacional", acrescentou o especialista em questões de segurança internacional, "é perceber onde está a legitimidade". E o que poderá ser feito? "A comunidade internacional estará o mais alerta possível, mas com a menor ingerência possível nas situações a não ser em casos de violência ou em que esta se torne mais presente".