Dilan Cruz participava, no sábado, numa manifestação nas ruas de Bogotá, capital da Colômbia, quando foi atingido por um projétil disparado pela polícia de choque. Era um dos milhares de pessoas que têm participado em protestos, desde a passada quinta-feira, contra a política económica e social do governo conservador. Neste caso, os jovens defendiam um acesso mais igualitário ao ensino superior. Dois dias depois, esta segunda-feira, o hospital revelou que o jovem não tinha sobrevivido aos graves ferimentos.

O momento da tragédia foi filmado por outros participantes no protesto e vários vídeos acabaram por ser difundidos nas redes sociais. Num deles, um polícia da brigada de choque marcha paralelamente aos manifestantes quando dispara sobre o grupo de jovens. As imagens mostram, logo de seguida, Dilan a cair sem qualquer reação no alcatrão.



This happened in my country, Colombia. The mobile anti-disturbance squadron (ESMAD) attacked a 17year-oldguy who was being part of a peaceful national strike. Unfortunately the guy died today. His name was Dilan Cruz and was a victim of abuse of powerpic.twitter.com/beQyueDla0 — lisa (@hesvibrate) November 26, 2019

Em declarações ao jornal El Espectador, um dos amigos de Dilan revelou que tudo aconteceu depois do Esquadrão Móvel Antidistúrbios da Polícia Nacional ter lançado granadas de atordoamento e gás lacrimogéneo contra os manifestantes. "O Dilan ia chutar uma granda de gás lacrimogéneo que caiu junto a um grupo de idosos. Foi essa altura que foi atingido, dizem que por uma bala de borracha", contou. De acordo com a BBC, à chegada ao hospital Dilan foi diagnosticado com um traumatismo craniano provocado por um "objeto penetrante".

O jovem de 18 anos tornou-se, então, o rosto dos protestos, gerando uma onda de solidariedade – foram feitas várias vigílias tanto em frente ao hospital San Ignacio, como do Colegio Ricaurte IED, onde hoje devia ter assistido à cerimónia de conclusão do ensino secundário. Foi a sua irmã, Denis, que recebeu o diploma, conta o El País. "Queremos que o que aconteceu com o Dilan não seja um pretexto para haver mais confrontos, para justificar mais violência. Queremos o contrário, que sirva para acabar com a violência, com o mal que se passa neste país, neste momento", disse, reforçando: "Como todos nós, o Dilan também quer a paz".

O presidente colombiano, Iván Duque, viu-se obrigado a falar do assunto publicamente, revelando que tinha sido aberta uma investigação – a polícia já anunciou que o polícia foi suspenso. "Queremos expressar as nossas sinceras condolências à mamã [do Dilan], avô e duas irmãs. Reitero a minha solidariedade para com esta família", disse Duque, que não se ficou por aqui. Esta segunda-feira, depois das declarações de Denis na cerimónia de formatura, o chefe de estado emitiu um comunicado para dizer que se identifica "plenamente" com a mensagem da jovem.

Os protestos contra o governo de Ivan Duque, que começaram na quinta-feira, paralisaram praticamente todo o comércio e o trânsito nas ruas de várias cidades. Desiludidos com o chefe de estado conservador, no poder desde agosto de 2018, sindicatos e organizações estudantis, indígenas, ambientais e de oposição saíram às ruas com uma longa lista de queixas, desde a persistente desigualdade económica à violência contra ativistas sociais, sustentando assim a onda de descontentamento que a América Latina tem vivido nos últimos meses. Os últimos dados revelam que quatro pessoas morreram durante esta onda de manifestações na Colômbia e que centenas de manifestantes e mais de 300 polícias ficaram feridos.