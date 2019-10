"Juntem-se à dança dos que ficam. Ninguém vai achar que estão a mais. Ninguém nos quis ajudar de verdade". Os três versos fazem parte do refrão da música El Baile de los que sobran (A dança dos que ficam, em português) do grupo de rock chileno Los Prisioneros. Foi escrita em 1986, pelo líder da banda, Jorge Gonzaléz, e tinha como objetivo descrever as desigualdades do sistema educativo do Chile. Tornou-se um dos maiores êxitos do conjunto e, 33 anos depois, tornou-se o hino dos protestos que invadiram as ruas chilenas nos últimos dias.





Ahora un espontáneo "El baile de los que sobran" en Plaza Ñuñoa. pic.twitter.com/xhHc50UAbm — Tamy Palma (@tamypalma) October 20, 2019

Na passada sexta-feira, o governo chileno anunciou que os preços do metropolitano da capital, Santiago, iriam subir: um bilhete para a rede, que é utilizada diariamente por três milhões de passageiros, passaria a custar mais 30 pesos (0,04 euros), ou seja, 830 pesos (1,02 euros). Porém, 30 pesos foram o suficiente para que a cidade irrompesse em protestos, que rapidamente se espalharam por todo o país. Os últimos números de cindo dias de protestos apontam para 15 vítimas mortais (17 segundo algumas associações médicas) e mais de 2640 detidos. O governo reverteu a tomada de decisão, mas a contestação instalou-se nas ruas: há muitos anos que os chilenos estão descontentes com quem os governa. E não se querem calar.





Caras descubiertas, mujeres y hombres cantando a todo pulmón "quieren dinero, el baile de los que sobran".Qué tiene que pasar para que veamos esto en tv y sea oido x el gobierno.Insistir como foco en la violencia,dudosos incendios es miopía o perversa estrategia deslegitimadora pic.twitter.com/aiMDbJ83iY — Ma.Fernanda Villegas (@exministraMDS) October 21, 2019

Esta não é a única música dos Los Prisioneros cantada pelas ruas do país. Segundo a imprensa chilena, também as músicas Quieren dinero (Querem dinheiro) e Porque no se van (Porque não se vão embora) foi entoada em várias manifestações por todo o país.

A imprensa chilena descreve Los Prisioneros como "uma banda icónica do rock chileno e latino-americano, que surgiu no início da década de oitenta [do século passado] e se tornou, sem ser um grupo de músicas de intervenção, uma das expressões mais contundentes e contestatárias contra a ditadura de Augusto Pinochet". "Sem serem políticos, marcaram uma época e acabaram por converter-se numa bandeira de luta. Los Prisioneros deram letra, melodia e música ao processo social", escreveu Fredy Stock, o jornalista que escreveu a biografia não autorizada pela banda, citada pelo Canal Abierto.

A banda era constituída por Jorge González (voz e baixo), Claudio Narea (guitarra) e Miguel Tapia (bateria), três colegas de escola que lançaram o projeto em 1983 e se estrearam em julho desse mesmo ano num festival no Liceo Miguel León Prado, em San Miguel.

Lançaram quatro álbuns em sete anos e, no início da década de 90, o seu sucesso era já internacional. Acabaram por se separar alguns anos, tendo regressado em 2001, para uma série de concertos e um novo disco. O trio chegou ao fim em 2006.





O El baile de los que sobran foi o maior êxito da banda que mais vendeu na indústria discográfica chilena. Algo que, em 1996, incomodava González, assumiu o cantor numa entrevista. "É um tema muito triste para mim. E é muito triste que se tenha transformado numa tema tão popular, porque significa que não se avançou nada, que os que lideram o Chile não mudaram nada". Mais de 20 anos depois da entrevista, a música continua a soar nas ruas em luta.