Na passada sexta-feira, o Governo chileno anunciou que os preços do metropolitano da capital Santiago iriam subir. Um bilhete para a rede, que é utilizada diariamente por três milhões de passageiros, passaria a custar mais 30 pesos (0,04 euros), ou seja, 830 pesos (1,02 euros). Mas 30 pesos foram o suficiente para que a cidade irrompesse em protestos e o país ficasse em estado de emergência, com hora de recolher obrigatório.

Em apenas dois dias de protestos, 11 pessoas morreram e 716 foram detidas. Foram enviados para a capital 10 mil polícias e 253 voos foram cancelados. Tudo isto, levou a que no sábado, o presidente Sebastián Piñera tenha sido obrigado a suspender a subida de preços. No entanto, os protestos não pararam, estando mais marcados para esta segunda-feira e os próximos dias.

Na rua grita-se "basta de abusos" e "Chile acordou". Porquê? As desigualdades entre pobres e ricos, que há muito tempo estão para ser atenuadas, mas que a população só as vê piorar. "Está enterrada a retroescavadora da mudança e sepultados os tempos melhores. Há muito tempo que se contem o barulho silencioso da falta de um projeto para o país, um caminho para o desenvolvimento, uma meta partilhada que dê sentido às dificuldades diárias", aponta o jornalista chileno Daniel Matamala, numa coluna de opinião no jornal La Tercera.



O Chile é assim tão desigual?



No país, o salário mínimo é de 301 mil pesos, ou seja, 370 euros, no entanto, perto de 50% dos trabalhadores do país recebem menos de 450 mil pesos por mês, o equivalente a 492 euros. Com estes salários, um pequeno aumento no bilhete do metro é algo muito difícil de lidar, com muitas famílias a gastarem perto de 30% do seu orçamento mensal em transportes.

Mas se os trabalhadores são muito pobres, como estão os ricos? Segundo a última edição do relatório Panorama Social da América Latina, feito pela Comissão Económica para a América Latina e o Caribe, o 1% mais rico do país detém 26,5% de toda a riqueza, sendo que os 50% da população que se localiza no percentil mais baixo concentra apenas 2,1% da riqueza.

"Este é certamente um problema estrutural do sistema socioeconómico chileno. Não é um segredo que o Chile é um país muito desigual apesar de haver menos pobreza que antes", aponta ao canal 24 Horas Cristóbal Bellolio, professor da Universidade Adolfo Ibáñez. "A situação daqueles que saem da pobreza continua a ser muito vulnerável e percebe-se que há uma classe de ricos que tem todas a ferramentas para não cumprir as regras."



De quem é a culpa?

A população chilena culpa o atual Governo liderado por Sebastián Piñera pela falta de empatia pelos problemas dos mais pobres, principalmente numa altura em que não se sabe qual é a verdadeira razão pela qual os bilhetes estariam a ser aumentados. No entanto, a responsabilidade não é só sua.

Ainda que Piñera tenha conseguido, a princípio, criar mais emprego e melhorar a economia, a situação que o governante terá recebido de Michelle Bachelet, que esteve no poder entre 2006 e 2010 e de 2014 a 2018, não era fácil, pelo que Piñera não terá cumprido totalmente aquilo que prometeu.

"Havia duas promessas: melhoria económica e paz nas suas. Essas foram as chaves da sua candidatura", explica Claudio Fuentes, professor de Ciêcias Políticas da Universidade Diego Portales. "O crescimento económico foi menor que o prometido e, custou muito. E, em relação à segurança dos cidadãos, acaba de sair um relatório que mostra um aumento na perceção de insegurança na população. Tudo isso afeta esse clima de não conformidade ". Espera-se então que os protestos em Santiago prossigam nos próximos dias,